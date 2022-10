Ciclismo su Pista

Mondiali Parigi - Vittoria Guazzini: "Sono il Ganna del quartetto femminile? Non sono ancora a quel livello però..."

MONDIALI PARIGI - Se l'Italia del quartetto maschile, da campione del mondo e campione olimpica in carica, è normale sia lì a lottare per l'ora, è stata impressionante la crescita anche del quartetto femminile. Vittoria Guazzini svela uno dei piccoli segreti della formazione azzurra e poi sull'accostamento con Ganna... Fa piacere, ma non si considera a quel livello. Video credit: Federciclismo.

00:02:12, 20 minuti fa