L'di Ganna batte subito un colpo nelle qualifiche dell'inseguimento a squadre, anche se davanti c'èdel quartetto composto da Bigham, ex detentore del record dell'ora , Wood, Vernon e Hayter, che fermano il crono in. 151 centesimi meglio dell'Italia, 753 centesimi meglio della Francia. Vanno oltre il secondo di ritardo invece la Nuova Zelanda e la Danimarca, con i danesi che ormai non fanno più paura dopo la batosta subita alle Olimpiadi di Tokyo. Da segnalare, inoltre, la presenza nel quartetto diche è sceso in pista insieme a. Moro ha preso il posto diche ha avuto un turno di riposo, rientrerà in semifinale, mentre è stato regolarmente schierato Ganna nonostante gli sforzi profusi per il record dell'ora di sabato scorso . In serata la sfida alla Francia per l'accesso alla finale.