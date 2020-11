Nasce la Champions League di ciclismo su pista. Il nuovo format è stato lanciato in collaborazione da UCI ed Eurosport Events, debutterà tra un anno esatto e si prefigge l’obiettivo di dare maggiore lustro a questo sport. I corridori si sfideranno ogni weekend, per sei settimane, in quattro specialità: scratch, keirin, eliminazione e inseguimento individuale. La competizione dovrebbe svolgersi per la prima volta tra novembere e dicembre 2021. Parteciperanno i nove corridori meglio piazzati nell’inseguimento individuale e nel keirin, più tutti i medagliati ai Mondiali.