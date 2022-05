Tanto ci si aspettava, e tanto è arrivato! Sono stati quattro giorni di gara intensi, e un’Italia a dir poco eccezionale! Il tabellone che arriva dal velodromo di Milton al termine delle competizioni parla chiaro: nessun’altra nazione ha fatto meglio dei nostri azzurri. Sono dieci infatti le medaglie conquistate (nove invece per Australia e Germania): quattro ori, tre bronzi e tre argenti. Strepitose le azzurre che firmano ben otto medaglie su dieci.

Nei due giorni scorsi non hanno deluso le aspettative e nella notte scorsa si sono confermate, per l’ennesima volta, campionesse: Elisa Balsamo e Chiara Consonni si guadagnano la medaglia d’oro nella madison. Una vittoria netta sull’Australia, che ha concluso la prova con un ritardo di 9 punti, e sull’Irlanda, che dista 25 punti dalla coppia azzurra. Gli ori della Balsamo a Milton salgono ora a tre, due invece le medaglie portate a casa dalla Consonni.

Niente da fare invece per Davide Boscaro e Miriam Vece, che nell’ultima giornata rimangono lontani dal podio, rispettivamente nell’omnium (dove si è imposto il britannico Ethan Hayter, protagonista anche su strada) e nel keirin femminile.

Al termine della quattro giorni canadese il bilancio, in linea con i pronostici, è più che positivo. Le medaglie degli uomini arrivano dal quartetto maschile, che nella giornata di apertura delle corse conclude secondo, e da Mattia Pinazzi, terzo nello scratch. Oro per il treno femminile nell’inseguimento a squadre , argento e bronzo invece per Silvia Zanardi e Vittoria Bitussi nell’inseguimento individuale. A Milton, Martina Fidanza si conferma campionessa nello scratch con una corsa incredibile, mentre è di nuovo bronzo per la Zanardi nella corsa a eliminazione. Dominio totale della Balsamo nell’omnium che le vale l’oro , mentre è bronzo per Miriam Vece 500 metri. Il decimo podio, fresco della notte scorsa, nonché quarto oro azzurro, porta la firma di Elisa Balsamo e Chiara Consonni.