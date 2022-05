Che gamba Elisa!! Per la 24enne azzurra, il 2022 è iniziato alla grande e le soddisfazioni che arrivano sono sempre più grandi. Nella terza giornata alla Track Nations Cup di Milton, in Canada, l'oro firmato Italia è il suo! Quarta nello scratch e nella prova a tempo, sesta nella corsa a punti, Elisa Balsamo ha vinto la prova a eliminazione, spiccando definitivamente il volo verso il gradino più alto del podio e lasciandosi alle spalle l'americana Jennifer Valente. A completare il podio l'australiana Alexandra Manly. L'oro che la campionessa del mondo su strada ha indossato nella notte italiana non è l'unico: venerdì scorso infatti la Balsamo era salita sul podio con il quartetto azzurro, per l'oro nell'inseguimento a squadre.

La terza giornata di corse

Oltre all'oro dell'iridata, per gli azzurri in trasferta in Canada è stato un sabato ricco di appuntamenti. Nei 500 metri la nostra Miriam Vece conclude in terza posizione con un ritardo di 0.701, alle spalle dell'australiana Kristina Klonan e della tedesca Pauline Sophie Grabosch, conquistando così un ottimo bronzo. Niente da fare invece per Martina Fidanza, già forte di due medaglie d'oro.

Niente medaglie invece per gli uomini: nella madison l'Italia conclude ottava con Mattia Pinazzi e Stefano Moro che raggiungono un totale di 11 punti. Nell'inseguimento individuale, vinta dal tedesco Nicolas Heinrich, l'Italia esce nella fase di qualificazione: Davide Plebani conclude in 8ª posizione, mentre Niccolò Galli 14°.

Gli appuntamenti di domenica 15 maggio

La quarta e ultima giornata a Milton inizierà nel pomeriggio italiano (attorno alle 16): in programma omnium e sprint maschile, keirin e madison femminile. Per noi scenderanno in pista Davide Boscaro, Miriam Vece, Elisa Balsamo e Chiara Consonni.

