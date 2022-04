A Glasgow (Gran Bretagna) prosegue la prima tappa della Nations Cup di ciclismo su pista. L’Italia sorride grazie a due eccellenti podi nella penultima giornata di questa trasferta in terra britannica. Miriam Vece ha conquistato uno splendido secondo posto nei 500 metri. L’azzurra si è dovuta arrendere soltanto alla colombiana Martha Bayona Pineda, capace di imporsi col tempo di 33.474 e 0.378 di vantaggio sull’azzurra. La 25enne, bronzo iridato nel 2020 in questa specialità, ha saputo confermarsi ai massimi livelli internazionali. A completare il podio nella prova a cronometro è stata Kyra Lamberink (a 22 millesimi dalla 25enne lombarda).

Anche Miriam Vece testimonial della app Whoop

Ad

Michele Scartezzini e Simone Consonni hanno conquistato un bellissimo terzo posto nella Madison. I due azzurri, argento agli ultimi Mondiali, sono riusciti a conquistare il giro e poi hanno chiuso con 49 punti, alle spalle dei francesi Thomas Boudat/Benjamin Thomas (66) e dei giapponesi Shunsuke Imamura/Kazushige Kuboki (63).

Ciclismo su Pista Nations Cup: Elia Viviani trionfa nell’Eliminazione a Glasgow IERI A 21:01

Scartezzini con due numeri dei suoi: è 6° nell'Eliminazione

Nell'inseguimento individuale Vittoria Guazzini e Martina Alzini hanno concluso rispettivamente al quarto e al sesto posto in qualifica. La tedesca Mieke Kroeger ha trionfato col tempo di 3:25.354, vincendo per 117 millesimi il derby con Franziska Brausse. A completare il podio è stata la britannica Josie Knight, capace di imporsi nel confronto con la connazionale Anna Morris (3:27.561 a 3:28.014). Nel keirin maschile successo dell’olandese Harrie Lavreysen (9.876), che ha prevalso sul colombiano Kevin Quintero e sull’australiano Matthew Richardson. Matteo Bianchi era stato eliminato in batteria. Nell'omnium femminile, la giapponese Yumi Kajihara trionfa con 101 punti, battendo di appena due lunghezze l’olandese Maike van der Duin (99), terzo posto per la belga Lotte Kopecky (97). Rachele Barbieri ha concluso al nono posto (67).

Milan-Ganna, doppietta da sogno sul podio dell'inseguimento

Ciclismo su Pista Nations Cup: Lamon e Boscaro in finale nel chilometro, Viviani avanza IERI A 15:21