Chiuso il pomeriggio della seconda giornata della Nations Cup di Glasgow, con tre italiani qualificati per le finali della sessione serale. Le buone notizie arrivano dal chilometro da fermo, con Francesco Lamon e Davide Boscaro che hanno strappato il pass per la finale. L’oro olimpico nell’inseguimento a squadre ha chiuso la qualifica al sesto posto in 1.00.973, a 732 millesimi dal capoclassifica Melvin Landerneau (Francia) mentre Boscaro è rimasto dentro per tre millesimi sul polacco Patryk Rajkowski (1.01.181).

Avanzano anche gli azzurri nelle gare ad eliminazione, Elia Viviani e Rachele Barbieri. Per entrambi una gara abbastanza comoda, visto che sarebbero stati apportati solo tre tagli: il campione del mondo della specialità si è accontentato del quarto posto nella prima batteria, mentre l’atleta della Liv Racing è seconda alle spalle della giapponese Yumi Kajihara, argento a Tokyo nell’omnium. L’avventura di Miriam Vece nello sprint femminile si è invece interrotta agli ottavi di finale: dopo la qualifica in 10.912 che le è valso il dodicesimo posto ed aver battuto nei sedicesimi la colombiana Marianis Salazar Sanchez, si è arresa al cospetto dell’ucraina Olena Starikova, poi approdata alle semifinali con la canadese Kelsey Mitchell, l’olandese Laurine Van Riessen e la colombiana Martha Bayona Pineda.

Nell’inseguimento individuale maschile non c’è gioia per Manlio Moro e Davide Plebani, autori comunque di una buona prova chiusa rispettivamente all’ottavo ed al nono posto. A giocarsi la vittoria saranno il francese Corentin Ermenault ed il tedesco Nicolas Heinrich, mentre il terzo gradino del podio vedrà uno tra il britannico Charlie Tanfield ed il tedesco Tobias Buck-Gramko.

