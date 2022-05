Archiviata la prima giornata canadese con due medaglie (oro e argento per i due quartetti nell'inseguimento a squadre), gli azzurri sono tornati in pista a Milton alla Track Nations Cup. Tra la serata e la nottata scorsa i ragazzi di Marco Villa si sono riconfermati i più veloci, facendo bottino (quasi) pieno.

Tutti i risultati della seconda giornata

Ad

Nello sprint femminile Miriam Vece si ferma agli ottavi di finale, ma le medaglie non tardano ad arrivare. Nell'inseguimento individuale femminile l'Italia ne qualifica due su due. Vittoria Bussi e Silvia Zanardi concludono la prova rispettivamente in seconda e terza posizione, dietro all'australiana Maeve Plouffe. Un podio incredibile quello di fine giornata con ben due azzurre!

Ciclismo su Pista Nations Cup, Ancora Italia! Oro donne, argento per quartetto maschile IERI A 05:36

Grande soddisfazione invece per la campionessa mondiale in carica Martina Fidanza che conferma l'ottima prestazione di ieri nel quartetto, conquistando il suo secondo oro in due giorni. Nello scratch femminile infatti non c'è storia, l'azzurra è la migliore e gli ultimi due giri finali ne sono la conferma. Arriva invece una medaglia di bronzo nello scratch maschile con Mattia Pinazzi, classe 2001, che conclude la prova dietro alla Gran Bretagna e alla Spagna, con un giro di ritardo.

Buona anche la prestazione di Davide Boscaro, nel km da fermo: qualificato con il secondo miglior tempo conclude la finale in quarta posizione, con un ritardo di appena 0.379 rispetto al tempo del cinese Xue Chenxi. La seconda giornata al velodromo canadese si conclude con la corsa ad eliminazione e si raccoglie l'ultima medaglia di giornata. Silvia Zanardi resiste fino alla fine e conclude seconda solo all'americana Jennifer Valente, mentre Carloalberto Giordani conclude un'ottima corsa in sesta posizione.

Gli appuntamenti di sabato 14 maggio

Programma ricchissimo anche questo pomeriggio: si inizierà alle ore 18 (ora italiana) con le qualificazioni nell'inseguimento individuale maschile e si proseguirà fino alle 3:30. Davide Plebani e Niccolò Galli saranno i primi a scendere in pista, mentre per la madison Marco Villa potrà scegliere due atleti tra Stefano Moro, Carloalberto Giordani e Mattia Pinazzi. Per le donne invece scenderanno in pista Elisa Balsamo per l'omnium, Miriam Vece e Martina Fidanza per i 500 metri.

Il momento in cui Fidanza prende e se ne va: l'oro è suo

Ciclismo su Pista L'ex campione del mondo Dario Sonda è morto: vittima di un incidente stradale 02/05/2022 A 15:04