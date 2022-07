Nations Cup che vai, Italia che trovi. Ed è sempre un’Italia incredibile. La spedizione azzurra di Cali, in Colombia, fa bottino (quasi) pieno e rientra forte di nove medaglie. Le competizioni, iniziate lo scorso giovedì, si sono concluse nella serata di ieri. Sono punti importanti quelli conquistati dagli azzurri in quest’ultimo atto dell’UCI Track Nations Cup, dopo Glasgow lo scorso aprile, e Milton, in Canada, a maggio, dove i podi totali erano stati dieci. Qui, a Cali, ci si gioca diritto di partecipare ai Mondiali di ottobre in Francia.

LE MEDAGLIE

Ad

Jonathan Milan si conferma il ragazzo d’oro della nazionale italiana conquistando in 4:05.373 l’oro nell’inseguimento individuale davanti all’azzurro Davide Plebani. Raggiunto dal friulano ai 3500 metri, la finalissima tutta italiana è stata un vero e proprio spettacolo. Chiude il podio il cinese Tingzhuang Cheng.

D’oro anche il classe ’98 Matteo Donegà che con 116 punti vince l’omnium davanti a Bernard Benyamin Van Aert (INA) e Juan Esteban Arango Carvajal (COL). Primo posto per gli azzurri anche nell’inseguimento a squadre: 3:55.081 è il tempo del quartetto, che vince, in ordine, su Cina, Colombia e Stati Uniti. Nella prova sono stati impegnati Francesco Lamon, Liam Bertazzo, Jonathan Milan e Michele Scartezzini. Alla fine dei tre appuntamenti mondiali entrambi i quartetti azzurri (maschile e femminile) sono i primi nel ranking internazionale: le donne prime su Cina e Stati Uniti, gli uomini vincono invece su Cina e Germania con un punteggio quasi doppio rispetto ai secondi classificati.

Sono 106 invece i punti che valgono a Lamon e Scartezzini l’oro nella madison colombiana: seguono il Messico con 72 punti e la Colombia con 42. Per Scartezzini arriva anche la terza medaglia con il secondo posto nella corsa ad eliminazione.

Molto bene anche le donne: battuta solo da una strepitosa Jennifer Valente (USA), Letizia Paternoster conclude seconda nella corsa a eliminazione, riscattandosi nell’inseguimento individuale conquistando l’oro in 3:25.310, davanti a Samantha Donnelly (NZL) e Susu Wang (CHN). Le nostre azzurre centrano il podio anche nella madison femminile: Francesca Selva e, di nuovo, un’incredibile Letizia Paternoster vincono la medaglia d’argento piazzandosi seconde, alle spalle degli Stati Uniti.

Sono cinque gli ori totali che conquistano i ragazzi guidati dal c.t. Marco Villa, quattro invece gli argenti. Una spedizione più che soddisfacente quella azzurra che ora può concentrarsi sui prossimi appuntamenti forte di grandi consapevolezze: l’Italia della pista, è un’Italia forte.

