Letizia Paternoster ha trascorso la notte in ospedale, in osservazione: commozione cerebrale a seguito della bruttissima caduta in pista ha trascorso la notte in ospedale, in osservazione: non sarebbe potuto essere diversamente , vista la diagnosi dia seguito della bruttissima caduta in pista durante la giornata di sabato

L'azzurra, come ha raccontato il ct Villa, appena dopo l'incidente era in stato confusionale ed era convinta di essere alle Olimpiadi. In seguito anche il padre Paul ha provato a parlarle, come riporta la Gazzetta dello Sport: "Era confusa, chiedeva dove si trovasse. Ma mi ha riconosciuto, e chiedeva quali gare la aspettassero".

Dopo essere stata immobilizzata a collo e bacino ed essere stata trasportata in ospedale, a seguito di esami clinici visto che lamentava dolore alla spalla destra si è giunti a una diagnosi, come riportato dal medico della Nazionale Angelucci: "trauma commotivo lieve, frattura non scomposta della clavicola destra in tre punti, amnesia completa dell’accaduto".

Passato il periodo di osservazione, lo staff medico dovrà stabilire dove dovrà essere effettuato l'intervento per risaldare la clavicola.

