La Regina Elisabetta II d'Inghilterra ha inaugurato due giorni fa i Giochi del Commonwealth, evento sportivo che per il mondo che ruota attrno alla corona britannica è sentito poco meno dei Giochi Olimpici.

Così, le gare hanno preso il via, ma c'è stato spazio in tanto giubilo anche per uno spavento in piena regola. Durante le qualificazioni dello scratch maschile, in pista al Lee Valley VeloPark di Birmingham, c'è stata una terribile caduta: in otto sono andati a terra e il campione olimpico di Tokyo 2020, Matthew Walls, è quello che ha avuto la peggio, perché ha perso il controllo della bicicletta ed è letteralmente planato sul pubblico al di là de parapetto.

Matthew Walls plana sul pubblico ai Giochi del Commonwealth Credit Foto Imago

L'impatto per bici e atleta è stato violento ed è rimasta ferito anche uno degli spettatori. Ad avere la peggio, però, è stato proprio lo stesso corridore, che è stato soccorso per un'ora sul posto, prima di essere trasportato in ospedale con la barella rigida. Secondo quanto riporta Ansa, però, Walls è cosciente e in grado di parlare. In ospedale anche un altro ciclista, Matt Bostock.

Matthew Walls portato via in barella durante i Giochi del Commonwealth Credit Foto Getty Images

