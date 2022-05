Ellen van Dijk ha aggiunto un'altra perla alla sua carriera. La ciclista della Trek Segafredo, già campionessa europea in linea e campionessa del mondo a cronometro, è diventata la nuova detentrice del record dell'ora (al femminile). 49,254 km la distanza percorsa in un'ora sulla pista di Grenchen, con la 55,089 km di Victor Campenaerts, fatto il 16 aprile 2019, nonostante i diversi tentativi che si sono susseguiti negli ultimi tre anni, incluso quello di Alex Dowsett (54,555 km) In giornata la neerlandeseha aggiunto un'altra perla alla sua carriera. La ciclista della Trek Segafredo, già campionessa europea in linea e campionessa del mondo a cronometro, è diventata la nuova(al femminile). 49,254 km la distanza percorsa in un'ora sulla pista di Grenchen, con la van Dijk che ha battuto nettamente il 48,405 km della britannica Joscelin Lowden piazzato lo scorso anno. E in campo maschile? Il primato è ancora il, fatto il 16 aprile 2019, nonostante i diversi tentativi che si sono susseguiti negli ultimi tre anni, incluso quello di(54,555 km) dell'anno scorso . Ma nel 2022 toccherà a Filippo Ganna.

Negli ultimi giorni il corridore verbanese ha confermato che il suo tentativo di record dell'ora avverrà sulla pista di Grenchen (a 451 metri sopra il livello del mare), in Svizzera, proprio come quello della van Dijk. Diversamente da quanto fatto da Campenaerts che aveva realizzato invece il record ad Aguascalientes, in Messico, a 1889 metri sopra il livello del mare.

Ad

GANNA BATTERÀ IL RECORD DI CAMPENAERTS? Sì, è un record alla portata No, sarà dura con tanti impegni

Ciclismo su Pista Villa: "Se Ganna vorrà battere il Record dell'Ora, lo aiuterò" 30/12/2021 A 15:19

Arrivano anche i primi rumor riguardo la data in cui Ganna tenterà l record dell'ora. Non c'è ancora l'ufficialità, ma il cronoman del Team Ineos - secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport - andrà all'assalto del record a fine agosto. O martedì 23 agosto o mercoledì 24 agosto. Cominciate a segnarvele sul vostro calendario...

Ganna che reazione! Rivivi il sorpasso su Imhof dopo due km

Mondiali Odissea finita: le bici rubate a Ganna e compagni sono rientrate 16/11/2021 A 18:42