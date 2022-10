Record dell’Ora, ossia ad aumentare la distanza percorsa su pista in un’ora di tempo. L’attuale primato è di Dan Bigham: 55,548 km. L’inglese, performance engineer del team Ineos Grenadiers, proprio la squadra di Pippo, ha registrato questa prestazione nello stesso velodromo, poco tempo fa, il 19 agosto scorso. E’ stato il 33esimo corridore a riuscire nell’impresa, il 26enne piemontese di Ineos-Grenadiers potrebbe quindi diventare il 34esimo. Questo record in 129 anni di ciclismo è appartenuto a miti del ciclismo come Petit-Breton, Anquetil, Riviere, Merckx (primato di 49,431 km detenuto dal 1972 al 2000), Wiggins e solo a tre italiani: Giuseppe Olmo nel 1935 (45,090 km), Fausto Coppi nel 1942 (45,798 km) ed Ercole Baldini nel 1956 (46,394 km), distanze “nostrane” sull'ora fissate al velodromo Vigorelli di Milano. Anche da questa lista di nomi si capisce la grande importanza dell’evento di domani sera. Filippo Ganna domani alle ore 20 a Grenchen, in Svizzera, ha un altro appuntamento con la storia. L’azzurro proverà infatti a riscrivere il, ossia ad aumentare la distanza percorsa su pista in un’ora di tempo. L’attuale primato è di. L’inglese, performance engineer del team Ineos Grenadiers, proprio la squadra di Pippo, ha registrato questa prestazione nello stesso velodromo, poco tempo fa, il 19 agosto scorso. E’ stato il 33esimo corridore a riuscire nell’impresa, il 26enne piemontese di Ineos-Grenadiers potrebbe quindi diventare il 34esimo. Questo record in 129 anni di ciclismo è appartenuto a miti del ciclismo come(primato di 49,431 km detenuto dal 1972 al 2000),e solo a tre italiani:nel 1935 (45,090 km),nel 1942 (45,798 km) ednel 1956 (46,394 km), distanze “nostrane” sull'ora fissate al velodromo Vigorelli di Milano. Anche da questa lista di nomi si capisce la grande importanza dell’evento di domani sera.

"Obiettivo? Basta un metro in più di Bigham”. Così Filippo Ganna ha svelato il suo intento ai giornalisti de La Gazzetta dello Sport all’interno di una lunga intervista il cui tema è questa prova dell’azzurro. Ha poi raccontato i suoi ultimi giorni: “Abbiamo lavorato bene a Montichiari, sia in vista del tentativo del primato, sia per il quartetto (mercoledì i Mondiali, ndr). Abbiamo un bel treno. Sono felice, anche i ragazzi vanno forte. Sono molto fiducioso”. Wiggins per registrare il record si tagliò la barba per acquistare areodinamicità, Pippo non ha intenzione però di fare lo stesso: “Al massimo la regolerò un po’”.

La stagione non è andata come sperava ma l’azzurro ha deciso comunque di mettersi alla prova in questa sfida contro il tempo: “Vero che non era scontato e sì, è proprio così. Forse più di testa che di gambe. Stando a contatto con gli amici e i compagni della pista ho ritrovato la serenità, la tranquillità che mi serve per essere il solito Filippo. Magari al Mondiale in Australia mi è mancato quel Francesco Lamon che faceva la battuta giusta per rasserenarmi”.

L’Ora per Ganna non è una sfida contro i suoi limiti: “A me piacerebbe...cerco di spiegarmi bene. Non accostarsi, perché non si può. Ma almeno avvicinarmi ai grandi nomi, ai miti che ci hanno provato. In primis, gli italiani: Coppi, Moser. Poi Merckx, Wiggins. Poter dire di avere qualcosa in comune con loro”.

La sua bici nuova è stata costruita studiando il movimento delle balene, ma il corridore piemontese ammette: “Mi fido dei tecnici, non sono così competente!”. Sulle sensazioni invece ha raccontato: “A differenza di quelle che avevo già usato in pista nell’inseguimento, individuale o a squadre, questa bici è più difficile da lanciare. Hai la sensazione di come se si trovasse nel fango, che non scorresse mai, di impiantarsi. Ma dopo cinque o sei giri invece senti proprio che ti dà una mano a tenere la velocità”. Sui rapporti da scegliere invece deve ancora decidere: “Dipenderà dagli ultimi test che effettueremo a Grenchen. Venerdì (oggi, ndr) ne faremo uno sulla velocità di crociera che si dovrà tenere e valuteremo quali usare. La pista… ci ho già corso, so com’è, ma cambia la curva rispetto a Montichiari per esempio. Andranno valutate un po’ di cose. Senza stress”

Sulla pista di Grenchen, dunque, ci ha già corso. Questi i suoi ricordi: “Primo campionato europeo, o coppa del Mondo… credo nel 2015. Ero in camera con Michele Scartezzini, il quale fece una super-performance nell’inseguimento individuale al punto di… battermi. L’unico individuale, penso, dove mi abbia battuto. Io ero sceso dalla bici, avevo mal di gambe e lui si pavoneggiava. Però da lì è nata la nostra grande amicizia che dura ancora adesso”. Questa volta, a differenza di Tokyo, ci saranno molti tifosi sugli spalti: “Sapere che certe persone ci saranno potrà rappresentare una marcia in più. Magari arriverò “all’ultimo chilometro” esausto e mi fermerò a bordo pista finito come un calzino e non avrò concluso niente… Ma per la testa saranno di grande aiuto”

Peccato che non si sia potuta evitare la contemporaneità, tra rientro dall’Australia, disponibilità del velodromo e mondiali su pista. Non ci sovrapporremo come orario. E saluto Vincenzo Nibali, chiude una carriera eccezionale. Gli auguro il meglio”. Purtroppo il tentativo di Record dell’Ora di Ganna avviene nello stesso giorno del Lombardia, per questo ha ricevuto delle critiche, ma l’azzurro ha spiegato: “”.

Infine, sulle prove fatte, ha ammesso che non sono state soddisfacenti: “Lunedì ci eravamo prefissati di fare mezz’ora, e arrivare al ritmo della velocità gara che si sarebbe dovuto tenere dalla mezz’ora in poi. Ho deciso di fare 5’ in più. Poi mi sono fermato, perché qualcuno ha detto che si sarebbe buttato in pista per stopparmi!”

Sabato 8 ottobre sarà possibile seguire la sfida contro il tempo di Filippo Ganna in diretta esclusiva su Eurosport 1 e Discovery+, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Il collegamento inizierà alle ore 19:50. I canali Eurosport sono disponibili su Sky, Now, Dazn, Timvision, Amazon Prime Channels.

