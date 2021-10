discovery+: Nell’anno in cui l’Italia non ha mai smesso di vincere in ogni sport, c’è un ultimo grande appuntamento di ciclismo da coprire d’oro: da Roubaix, la città che proprio in un velodromo accoglie l’arrivo della Classica più famosa del mondo, i Mondiali di ciclismo su pista sono in diretta su Eurosport 1

Mercoledì 20 ottobre dalle 18:25

Giovedì 21 ottobre dalle 18:25

Venerdì 22 ottobre dalle 18:25

Sabato 23 ottobre dalle 17:25

Domenica 24 ottobre dalle 14:30

Campione del mondo a cronometro su strada, campione olimpico d’inseguimento a squadre, 4 volte iridato nell’inseguimento individuale, Filippo Ganna è il pistard più atteso a Roubaix: per trascinare il quartetto Italia verso l’oro come a Tokyo 2020; per difendere il titolo sui 4000 metri individuali, imbattuto da Apeldoorn 2018, e riprendersi il record del mondo scendendo sotto i 4 minuti, a oltre 60 km/h di media.

Ma Ganna non è l’unico grande rappresentante italiano su pista: a Roubaix ci saranno tutti i medagliati dei recentissimi Europei di Grenchen 2021, compresi l’oro Jonathan Milan e Letizia Paternoster argento a squadre e nell’eliminazione, la neocampionessa del mondo su strada Elisa Balsamo ed Elia Viviani.

Eurosport 1 è disponibile su SKY e DAZN. Discovery+ è disponibile anche su TIMVISION e AMAZON PRIME VIDEO.

L'oro da record di Ganna e compagni in tutte le lingue del mondo

