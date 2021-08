4'11''666 più che incoraggiante per Letizia Paternoster, Rachele Barbieri, Vittoria Guazzini e Elisa Balsamo. Il nostro quartetto è giunto alle spalle di Germania, Gran Bretagna e Stati Uniti e si giocherà il pass per la finalissima contro le teutoniche. Non sarà facile per le azzurre che affronteranno una Germania capace di registrare il nuovo record del mondo (4'07''307). Non siamo le favorite, ma arrivate a questo punto è giusto provarci per un risultato che sarebbe storico. Ecco tutte le informazioni utili riguardo la finale, tra cui orario e dove vederla in tv. Eccoci arrivati a uno dei giorni più importanti della pista femminile. Le nostre quattro ragazze hanno avuto un debutto molto positivo nelle qualificazioni dell'inseguimento a squadre, piazzandosi al 4° posto utile per approdare in semifinale . Unpiù che incoraggiante per Letizia, Rachele, Vittoriae Elisa. Il nostro quartetto è giunto alle spalle di Germania, Gran Bretagna e Stati Uniti e si giocherà il pass per la finalissima contro le teutoniche. Non sarà facile per le azzurre che affronteranno una Germania capace di registrare(4'07''307). Non siamo le favorite, ma arrivate a questo punto è giusto provarci per un risultato che sarebbe storico. Ecco tutte le informazioni utili riguardo la finale, tra cui orario e dove vederla in tv.

4° POSTO E RECORD ITALIANO PER LE AZZURRE DELL'INSEGUIMENTO A SQUADRE

Il quartetto azzurro vuole la medaglia: le gare su Discovery+

Sarà una mattinata di adrenalina al velodromo di Izu perché scenderanno 'in campo' sia i quartetti maschili che femminili. Quello maschile, capitanato da Filippo Ganna, si gioca il pass per la finalissima (che verrà disputata mercoledì), mentre quelli femminili si giocheranno semifinali e finali nello stesso giorno. La semifinale femminile si disputerà alle 8:51. Lì capiremo dove riusciranno ad arrivare le nostre ragazze. L'eventuale finale per la medaglia di bronzo verrà disputata alle 10:19, neanche due ore dopo il primo evento. L'eventuale finale per l'oro è in programma alle 10:26.

Tutto il ciclismo su pista e tutte le gare delle Olimpiadi saranno trasmesse in diretta su Discovery+, con copertura totale. Inoltre, Eurosport.it vi offrirà la diretta testuale dell'evento, con video dei momenti più significativi.

Semifinali e finali: informazioni utili

Come tutti gli sport anche il ciclismo su pista evolve e ha delle innovazioni che vengono applicate di edizione in edizione. In questo caso, c'è un regolamento particolare e l'essere approdati in semifinale non dà la certezza di fare almeno la finale per il bronzo. Se l'Italia, infatti, dovesse cadere contro la Germania non sarebbe sicura di giocare comunque per una medaglia. Le due semifinalisti vincenti, si giocheranno l'oro, quelle perdenti dovranno però confrontare il loro crono con quello delle altre quattro Nazionali 'eliminate' nel giorno precedente. Ecco che tornano in gioco Francia, Nuova Zelanda, Australia e Canada. Anche martedì, quindi, verrà fatta una graduatoria di tutti i tempi e, a parte le due finaliste, le Nazionali che faranno il 3° e il 4° tempo avranno accesso alla finale per il bronzo. Ecco perché le ragazze di Salvoldi dovranno cercare di abbassare ulteriormente il 4'11''666 stampato lunedì. Qui abbiamo sicuramente più chance, perché si può scendere sotto il 4'11'', mentre sarà più difficile vedere lo stesso da parte delle Nazionali che ci stanno dietro.

Dovessimo risultare, comunque, tra le prime quattro sarebbe un risultato storico per l'Italia femminile. A Londra 2012 non c'era neanche un quartetto italiano, a Rio 2016 l'Italia centrò il 7° posto con un quartetto formato da Simona Frapporti, Tatiana Guderzo, Francesca Pattaro e Silvia Valsecchi. Le azzurre erano a più di 6'' dal podio, oggi siamo a 2''. Un miglioramento epocale con la nuova generazione. E non finisce qui.

Vedendo come sono andate le qualificazioni, inevitabile dare alla Germania lo status di favorita per l'oro. C'è anche la Lisa Brennauer (spauracchio anche nel ciclismo su strada) nel quartetto composto da Franziska Brausse, Lisa Klein e Mieke Kröger che hanno fatto registrare il nuovo record mondiale. L'Italia è a 4'' dal 4'07''307 delle tedesche, ma anche le britanniche sono a quasi 2''. Riusciranno a rimontare?

Approfondimenti e dichiarazioni utili

