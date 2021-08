Ciclismo su Pista

Olimpiadi, Ciclismo su pista, Italia sfortunata: Elisa Balsamo viene tamponata dall'Irlanda

TOKYO 2020 - NO! Elisa Balsamo viene centrata dall'irlandese e finisce per terra! Non ci voleva! Ora riparte, speriamo niente di grave. Intanto la Gran Bretagna vince anche il secondo sprint.

00:00:27, 17 minuti fa