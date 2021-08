Le Olimpiadi sono anche questo: un'altalena di emozioni sul rapido susseguirsi di gare. Ecco che per l'Italia, alla grande delusione degli sport di squadra che in questa edizione di Tokyo non porteranno alcuna medaglia, si contrappone in maniera gradita la medaglia d'oro dell'inseguimento a squadre di ciclismo su pista. Filippo Ganna, Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan hanno messo insieme una prestazione semplicemente straordinaria, battendo nella Finale per l'oro la fortissima Danimarca (campione del mondo) e stabilendo anche il nuovo primato del mondo in un arrivo che definire al cardiopalma è decisamente poco.

L'oro da record di Ganna e compagni in tutte le lingue del mondo

Un primo posto che mancava dal lontano 1960, nei Giochi di Roma, mentre l'ultima medaglia risaliva all'edizione di Città del Messico del 1968 in questa specialità. Risultato quindi dal valore storico che ha destato tanto entusiasmo tra le fila della spedizione nostrana, giunta a quota 30 medaglie (6 ori, 9 argenti, 15 bronzi). Raggiante a dir poco è il presidente del Coni Giovanni Malagò che, presente in loco per seguire la prova degli azzurri, ha espresso il suo entusiasmo sui social: "Più veloci della luce, più inafferrabili del tempo, più forti di tutto. Oro speciale a Tokyo 2020 firmato Francesco Lamon, Simone Consonni, Jonathan Milan e Filippo Ganna. Il ciclismo azzurro torna al successo olimpico nell'inseguimento a squadre dopo 61 anni. Supersonici!".

L’INNO DI MAMELI SUONA PER GANNA, LAMON, MILAN E CONSONNI

