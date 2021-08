Ciclismo su Pista

OLIMPIADI "Sì, siamo nella storia!": i commentatori del ciclismo pazzi per l'oro di Ganna e compagni

TOKYO 2020, CICLISMO SU PISTA - Non troverete un miglior video per celebrare la vittoria storica del quartetto azzurro dell'inseguimento a squadre alle Olimpiadi di Tokyo 2020: la telecronaca da brividi di Luca Gregorio e Marco Cannone e l'esultanza sfrenata al traguardo per un'impresa da consegnare alla leggenda.

00:01:57, 9 minuti fa