inseguimento a squadre del ciclismo su pista si è qualificata per la finale che vale l'oro. Il quartetto formato da Filippo Ganna, Francesco Lamon, Simone Consonni e Jonathan Milan , facendo segnare anche il nuovo record del mondo. Un successo che manda i ragazzi del CT Marco Villa a giocarsi il titolo olimpico contro la Danimarca. L'Italia dell'del ciclismo su pista si è qualificata per la finale che vale l'oro. Il quartetto formato da ha battuto la Nuova Zelanda in rimonta , facendo segnare anche il nuovo record del mondo. Un successo che manda i ragazzi del CT Marco Villa a giocarsi il titolo olimpico contro la Danimarca.

Italia in finale per l'oro nell'inseguimento col record del mondo: rivivi l'arrivo

Inseguimento a squadre maschile, finale Italia-Danimarca in diretta su Discovery+

La finale dell'inseguimento maschile è in programma mercoledì 4 agosto alle ore 11:06 italiane. Tutta il ciclismo su pista e tutte le gare delle Olimpiadi saranno trasmesse in diretta su Discovery+, con una copertura totale.

Italia-Danimarca, inseguimento a squadre, finale: informazioni

Data, orario e luogo: la gara è in programma mercoledì 4 agosto alle ore 11:06 all'IZU Velodrome.

L'Italia arriva carica a mille dopo il record mondiale al turno precedente. La squadra azzurra è stata medaglia di bronzo in questa specialità ai Mondiali di Berlino del 2020. Dall'altra parte della pista c'è la Danimarca. La squadra scandinava (composta da Lasse Norman Hansen, Niklas Larsen, Frederik Madsen e Rasmus Pedersen) è arrivata all'ultimo atto dopo la controversa sfida contro ala Gran Bretagna, dove il treno danese ha centrato un corridore avversario e in due sono finiti a terra. La giuria ha deciso di assegnare la vittoria alla Danimarca in quanto si trovava in forte vantaggio al momento dell'accaduto. Sono proprio i danesi i campioni del mondo in carica, ma gli azzurri hanno tutto per puntare al bersaglio grosso.

Che botto! Tamponamento e caduta durante Danimarca-Regno Unito

