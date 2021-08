Il quartetto tedesco dell'inseguimento a squadre femminile conquista l'oro olimpico annichilendo la Gran Bretagna in finale. Le teutoniche sono addirittura andate a riprendere le avversarie e hanno fatto il nuovo record del mondo. Per quanto concerne la finale per il bronzo, invece, gli Stati Uniti hanno facilmente avuto la meglio contro il Canada e hanno, così, conquistato l'ultima medaglia disponibile.

L'Italia ha concluso al sesto posto il torneo olimpico, venendo sconfitta per pochissimi centesimi dall'Australia nella finale per il quinto posto. Le azzurre possono comunque ritenersi soddisfatte della loro prova. La selezione del Bel Paese ha un'età media bassissima, ma in questi Giochi ha riscritto il record italiano e ieri si erano anche qualificate per le semifinali. Il futuro è sicuramente luminoso per le Rocket Girls.

Nella velocità a squadre, come da pronostico, il Fenomeno Harrie Lavreysen e la corazzata neerlandese hanno conquistato la medaglia d'oro sconfiggendo, nell'atto conclusivo, il Regno Unito. La medaglia di bronzo, invece, è andata alla Francia, la quale ha piegato la resistenza dell'Australia nella finalina.

Azzurre da record italiano, ma per il bronzo non basta

