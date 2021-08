Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Ciclismo su pista Seconda giornata 08:25-11:33 Live

10.04 - Record Olimpico Gran Bretagna

Gran tempo della Gran Bretagna (41.829), che segna il nuovo record olimpico nella sprint. Germania che si arrende con 42.733.

10.01 - Batteria della sprint a squadre

Intanto sono iniziate le batterie della sprint a squadre. Nella prima Francia (42.294) batte Nuova Zelanda (42.978 ). Nella seconda Australia (42.103) che precede la Russia (42.915).

9.55 - Attesa

C'é attesa ora per capire quale sará la decisione dei giudici. L'incidente tra Danimarca e Gran Bretagna ha rimesso tutto in discussione. Ricordiamo che ci esce da questa sfida affronta l'Italia per l'oro.

9.52 - Che botto tra Danimarca e Gran Bretagna

Nell'altra sfida per sapere l'avversaria dell'Italia succede l'incredibile. La Danimarca, nettamente avanti sulla Gran Bretagna, spreca tutto. Chi tirava il trio danese non si accorge dell'inglese a bordo pista e lo centra. Caduta di massa e gara sospesa.

9.46 - Mercoledí la finale

L'Italia batte la Nuova Zelanda in rimonta e si conquista la finale per l'oro (mercoledì alla 11.06) segnando anche il nuovo record del mondo (3:42.307) . Ripetiaimo: decisivo lo sprint finale di Filippo Ganna per chiudere il gap.

9.45 - Italia con record del mondo

Pazzesca prova dell'Italia in batteria 3 contro la Nuova Zelanda. Rimonta assurda con Ganna a tirare negli ultimi 3 giri. SIAMO IN FINALE PER L'ORO.

9:36 - Record olimpico Australia!

3:44.902! Nuovo record olimpico per l'Australia, che quasi va a prendere la Svizzera! Ora tocca l'Italia.

9:32 - Canada batte Germania

Il Canada chiude in 3:46.769, tempo migliore di quello dell'Italia di ieri. Germania ko.

9:26 - Ora l'inseguimento maschile

Canada-Germania, Australia-Svizzera, Italia-Nuova Zelanda e Danimarca-Gran Bretagna. Questi gli accoppiamenti dell'inseguimento maschile. Ricordiamo che oltre a vincere la propria e sfida è importante anche il tempo per determinare chi andrà in finale per oro e bronzo.

9:23 - Gran Bretagna ottima

La Gran Bretagna finisce appena dietro ai Paesi Bassi con un'ottima prestazione. Questi gli accoppiamenti: Paesi Bassi-Polonia, Gran Bretagna-Germania, Australia-ROC, Francia-Nuova Zelanda.

9:17 - Francia terza

42.722 per la Francia, che si piazza terza. Difficile battere i Paesi Bassi, molto difficile.

9:14 - I Paesi Bassi battono l'Australia

Record olimpico durato pochi minuti, i Paesi Bassi segnano il nuovo primato con 42.134!

9:11 - Record olimpico per l'Australia

Australia al comando per ora, con nuovo record olimpico (42.371). Seguono ROC, Germania e Polonia.

9:02 - Tocca alla velocità maschile

Turno preliminare per la velocità maschile. Paesi Bassi la squadra da battere. In gara Polonia, ROC, Germania, Australia, Paesi Bassi, Francia, Nuova Zelanda e Gran Bretagna.

8:58 - Niente medaglia per l'Italia

Serviva un'impresa che non è arrivata. La Germania fa a sua volta il record del mondo (4:06.159) e si giocherà l'oro contro la Gran Bretagna in una sfida stellare! L'Italia chiude col nuovo record italiano (4:10.063), ma non basta per giocarsi il bronzo: sarà finale per il quinto e sesto posto. Per il bronzo sarà Canada-Stati Uniti.

8:52 - Record del mondo Gran Bretagna!

Pazzesca la sfida tra Gran Bretagna e Stati Uniti, con le prime che vincono col nuovo record del mondo: 4:06.748! Sono in finale per l'oro, Stati Uniti certi di essere nella finale per il bronzo.

8:44 - Canada meglio dell'Australia

Tempi ottimi per tutti oggi, molto meglio di ieri. Il Canada batte la Francia e con 4:09.249 batte anche l'Australia!

8:37 - Vola l'Australia!

L'Australia batte la Nuova Zelanda con un tempone: 4:09.992, addirittura quattro secondi meglio di ieri, più di un secondo meglio dell’Italia.

8:26 - Il regolamento

Quattro batterie, dunque. Dalle ultime due, praticamente due semifinali, usciranno fuori (le due vincitrici) le finaliste per l’oro. In finale per il bronzo invece spazio ai due tempi migliori tra le vincitrici delle altre batterie e le perdenti delle semifinali.

8:20 - Si comincia con l'inseguimento femminile

Nuova Zelanda-Australia, Francia-Canada, Gran Bretagna-Stati Uniti, Germania-Italia. Questo l'ordine delle sfide nell'inseguimento femminile.

8:15 - Ciclismo su pista, seconda giornata

Tornano in scena i quartetti del inseguimento maschile e femminile (nel secondo si assegneranno anche le medaglie). C'è anche la finale della velocità a squadre maschile.

