10.59 Delusione

Ci si aspettava molto di più dai campioni olimpici, addirittura quarti ad oltre 2 secondi.

10.55 Tocca ai britannici

In attesa di far ridisputare la prova all’Australia sale in pista la Gran Bretagna

10.49 Caduta per Porter

Gli ha ceduto il manubrio e la bicicletta si è spezzata. L’Australia si rialza e potrà disputare nuovamente la prova.

10.47 Ora c'è l'Australia

O’Brien, Welsford, Howard e Porter per gli Aussies

10.43 Nuovo record Olimpico danese

Vanno al comando i danesi con un bel record Olimpico: 3:45.014, otto decimi meglio degli azzurri

10.40 Danimarca

Partono i fortissimi danesi detentori del record del mondo: seguiamoli!

10.36 Brividi

La Nuova Zelanda ci fa tremare ma finisce dietro di una virgola: 3:46.079 è il tempo che permette all'Italia di ufficializzare la qualificazione al turno per le medaglie.

10.32 Occhio alla Nuova Zelanda

Nuova Zelanda con Gate, Stewart, Gough e Kerby.

10.31 Due giri paurosi per Pippo Ganna

Questa Nazionale fa letteralmente sognare. Record Italiano e Record Olimpico pazzesco.

10.29 Dominanti

RECORD OLIMPICO PER I NOSTRI RAGAZZI: 3:45.895!

10.27 L'Italia sta volando

Prima metà gara paurosa per i nostri moschettieri: 2 secondi e mezzo sul Canada

10.23 Tocca a noi: Italia in pista!

Ecco il nostro quartetto: Francesco Lamon, Simone Consonni, Jonathan Milan e Filippo Ganna.

10.22 La Svizzera delude

Bisseger, Froidevaux, Schimd e Thiery: 3:51.514 il tempo e terzo posto totale.

10.15 Germania dietro al Canada

Germania che finisce dietro il Canada: 3:50.830.

10.11 - Canadesi non irresistibili

3:50.455: in tanti faranno meglio.

10.05 - è il turno dei maschi

Ora il momento più importante della giornata italiana: le qualificazioni dell’inseguimento a squadre maschile. Gli azzurri puntano molto in alto.

10:05 - Germania seconda

Anche la Germania fa un gran tempo, il secondo dopo quello cinese. Sarà sfida tra queste due squadre per l'oro! Per il bronzo è ROC-Paesi Bassi.

10:00 - Super Cina!

La Cina demolisce la Lituania e fa il record del mondo! 31.804! Pazzesco!

9:55 - C'è il primo turno della velocità femminile

Si riparte con la velocità femminile. Si parte con ROC-Messico, con le russe che si aggiudicano lo scontro in 32.249. A seguire i Paesi Bassi battono la Polonia, ma con un tempo superiore a quello del ROC.

9:53 - L'Italia sfiderà la Germania

L'Italia ora affronterà la super Germania nella corsa alle medaglie. Nell'altra sfida c'è Stati Uniti-Gran Bretagna.

9:48 - Gran Breatagna cede nel finale, seconda!

Incredibile prova della Gran Bretagna per trequarti di gara, dove rifilano oltre un secondo al tempo della Germania. Ma nel finale le britanniche (Archibald, Kenny, Barker e Knight) cedono clamorosamente e finiscono a quasi due secondi dalle tedesche (4:09.022). Comunque seconde, davanti a Stati Uniti e Italia.

9:42 - Stati Uniti al secondo posto

Il quartetto statunitense (Valente, Dygert, White e Williams) tiene il ritmo della Germania per metà gara, poi cede e complice un errore finisce lontano dalle tedesche. Sono comunque seconde in 4:10.118, Italia terza. Manca solo la Gran Bretagna.

9:36 - Italia nelle prime quattro!

Il Canada chiude sesto e ultimo (4:15.832), ben lontano dall'Italia! Le azzurre sono tra le prime quattro. Solo la stratosferica Germania meglio di noi fin qui.

9:30 - Australia dietro all'Italia

Anche il quartetto australiano va dietro alle azzurre. Baker, Edmondson, Ankudinoff e Manly calano molto nella parte finale e chiudono in 4:13.571, quinte. Italia sempre seconda.

9:22 - Male la Nuova Zelanda

Il quartetto neozelandese chiude al quarto posto, dietro anche alla Francia. Edmondston, Botha, James e Nielsen segnano un crono di 4:12.536.

9:16 - Germania pazzesca! Record del mondo sbriciolato!

Cosa ha fatto la Germania! Record del mondo abbattuto di tre secondi! Follia! 4:07.307, più di quattro secondi meglio del già ottimo tempo dell'Italia. Da non credere. Brausse, Brennauer, Klein e Kroeger il quartetto all'opera.

9:09 - Italia super! Record italiano!

L'Italia dà subito spettacolo! 4:11.666, quasi un secondo meglio della Francia. Record italiano migliorato di due secondi! Balsamo e Guazzini al top, seconda parte fenomenale delle azzurre dopo un avvio controllato (ritardo di cinque decimi).

9:02 - Buon tempo della Francia

Non male il tempo del quartetto francese! 4:12.511 per loro, ora tocca all'Italia! Schieriamo Rachele Barbieri, Letizia Paternoster, Elisa Balsamo e Vittoria Guazzini.

8:58 - Tocca all'inseguimento a squadre femminile

La Francia (Berteau, Borras, Fortin e le Net) battezza l'inseguimento a squadre femminile. A seguire toccherà l'Italia.

8:55 - Gli accoppiamenti dei quarti

Concluso questo primo turno, si sono definiti gli accoppiamenti dei quarti: Germania-Ucraina, Cina-Lituania, Paesi Bassi-Polonia, ROC-Messico.

8:54 - Cina seconda

Anche la Cina accende luce verde per un giro e mezzo, ma viene battuta per pochissimo sul traguardo dalla Germania. Finale eccezionale delle tedesche, che vince questo turno di qualificazione. La Cina chiude in 32.135.

8:51 - ROC solo terze

Le atlete del ROC (Shmeleva-Vinova) partono a bomba col miglior primo giro, ma cedono nel secondo giro e finiscono lontano dalla Germania, dietro anche ai Paesi Bassi. 32.476 il loro tempo.

8:48 - La Germania cancella i Paesi Bassi

Germania! Tempone delle tedesche (Friedrich-Hinze), che quasi scendono sotto i 32'': 32.102.

8:45 - Paesi Bassi al comando con autorità

I Paesi Bassi fanno nettamente il miglior tempo. Van Riessen-Braspennincx chiudono in 32.645. Sta salendo il livello delle squadre. Ora Germania, ROC e Cina.

8:41 - Vola il Messico

Miglior tempo per il Messico! Gaxiola Gonzalez e Verdugo Osuna vanno al comando con 33.097. Grandissimo seconda parte di gara, erano attardate dopo il primo giro.

8:39 - Polonia in testa

La Polonia (Karwacka-Los) si porta in testa, bruciando di poco il tempo della Lituania: 33.244. Tocca al Messico.

8:36 - Lituania meglio dell'Ucraina

La coppia lituana (Marozaite e Krupeckaite) segna un 33.276, due decimi e mezzo meglio dell'Ucraina.

8:33 - Il tempo dell'Ucraina

33.542 è il tempo dell'Ucraina.

8:31 - Si parte

È la coppia ucraina (Basova e Starikova) a dare il via alle danze. La distanza di gara prevista è di due giri. Questo turno serve a determinare gli accoppiamenti per la fase ad eliminazione diretta.

8:28 - Le squadre della velocità a squadre

L'Italia non è presente nella velocità a squadre. Le Nazioni presenti sono Ucraina, Lituania, Polonia, Messico, Paesi Bassi, Germania, ROC, Cina. Quest'ultima è stata oro olimpico a Rio 2016 ed è la grande favorita.

8:25 - Comincia il ciclismo su pista

Dopo le prove su strada, entra in scena anche il ciclismo su pista a Tokyo 2020. In questa prima giornata di gare, vedremo le qualificazioni dell'inseguimento a squadre maschile e femminile (con l'Italia presente in entrambe) e l'assegnazione del primo titolo: la velocità a squadre femminile.

