Marco Villa. Un altro che ha dovuto fare scelte importanti, lasciando a casa qualcuno. Ma il quartetto Milan, Lamon, Consonni, Ganna ha stupito il mondo. Battuto il gigante Danimarca nella Elia Viviani che è rimasto dietro le quinte, non entrando nel quartetto. e Michele Scartezzini che non è stato convocato per scelta tecnica dal ct. Scartezzini l'aveva presa male, ma con spirito olimpico, con la speranza di esserci a Parigi 2024. Gioia incontenibile per il ct. Un altro che ha dovuto fare scelte importanti, lasciando a casa qualcuno. Ma il quartetto Milan, Lamon, Consonni, Ganna ha stupito il mondo. Battuto il gigantenella finale per l'oro , il tutto con il nuovo record del mondo (e quindi anche olimpico). Un qualcosa di magico, pensando che a Londra 2012 non esisteva ancora un quartetto capace di qualificarsi alle Olimpiadi. Questo è il suo di successo, ma tiene a ringraziare siache è rimasto dietro le quinte, non entrando nel quartetto. eche non è stato convocato per scelta tecnica dal ct. Scartezzini l'aveva presa male, ma con spirito olimpico, con la speranza di esserci a Parigi 2024.

ITALIA, ORO DA SOGNO CON RECORD DEL MONDO! RIVIVI L'ARRIVO

Le parole di Marco Villa

Credevo restasse solo un sogno, ci speravo, ma dentro di me ero sempre dubbioso. Ai ragazzi non l’ho mai detto, per non demoralizzarli o instillare dubbi, ma i danesi in questi anni mi sono sembrati inarrivabili. Ieri è stato fondamentale, li abbiamo annichiliti con il record del mondo. Siamo partiti con la consapevolezza di non lasciarli scappare. Non potevamo dargli fiato e regalargli sicurezza. Quando sono andati avanti pensavo che avrebbero aumentato ancora, invece sono rimasti lì e quando Pippo è passato in testa allora ci ho creduto veramente

Il primo obiettivo era arrivare a Rio, e ci riuscimmo. Nel corso degli anni il quartetto si è formato e cementato. Sapevamo di avere a disposizione ragazzi di valore come Consonni che aveva fatto secondo al Mondiale su strada, ed il nostro impegno era quello di consentirgli di coltivare la doppia attività. Ci siamo riusciti tutti insieme. Qui a Tokyo l’obiettivo era vincere, ma sulla carta non era facile. Il primo che ringrazio è Scartezzini, l’abbraccio più lungo è stato con Elia Viviani. Questo per dire che tutti hanno contribuito a questo risultato per niente scontato

L'oro da record di Ganna e compagni in tutte le lingue del mondo

E Davide Cassani...

Grande gioia anche per Davide Cassani che, essendo il coordinatore di tutte le Nazionali, potrebbe prendersi parte del merito di questo oro. Soprattutto perché è stato lui a studiare l'avvicinamento di Filippo Ganna a queste Olimpiadi tra prove su strada e a pista. Il ct della Nazionale su strada, però, fa i complimenti a Villa e ammette di essersi emozionato.

Sono l’uomo più felice del mondo, ho le lacrime agli occhi. Me la sono proprio goduta. Non ho mai dubitato, neppure quando eravamo sotto di otto decimi, perché sapevo che lo strappo finale era affidato a Ganna. Una vittoria un po' mia? Questa è veramente la vittoria di un gruppo, non aggiungo altro, complimenti a Marco Villa

"Sì, siamo nella storia!": i commentatori del ciclismo pazzi per l'oro

Dove guardare le Olimpiadi in tv e live streaming

SPORT EXPLAINER: Ciclismo su pista

