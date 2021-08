Per capire la portata di quello che abbiamo visto appena dopo le 11:00 (ora italiana) di questa mattina 4 agosto 2021, è sufficiente fare un passo indietro. Il quartetto italiano all'Olimpiade, alla voce "medaglie d'oro nell'inseguimento", era ferma da un pezzo. Dopo il periodo di grazia tra il 1920 e il 1932, e poi tra il 1952 e il 1960, gli azzurri si erano bruscamente fermati. I moschettieri Luigi Arienti, Franco Testa, Mario Vallotto e Marino Vigna erano stati in grado di infiammare l'innovativo velodromo pensato da Marcello Piacentini e Pier Luigi Nervi a Roma nel 1960, ma da quel giorno in poi nessun quartetto era stato in grado di replicare quelle gesta. Nemmeno nel 1968 a Città del Messico, quando Cipriano Chemello, Giorgio Morbiato, Lorenzo Bosisio e Luigi Roncaglia raccolsero un bronzo con il tempo di 4:18.35.

Il quartetto italiano ha saputo riscrivere la storia dello sport, scaricando a terra una camionata di watt difficilmente ripetibile. Il 64x13 (i rapporti della bici, ndr) spinto da queste autentiche "macchine", come le ha chiamate Pippo Ganna, ha fatto tremare i muri e la pista del Velodromo di Izu: una velocità media di 64.856 km/h per un 3:42.032 che non vuol dire solamente "record del mondo", vuol dire immortalità. Per questo motivo l'impresa di Francesco Lamon, Simone Consonni, Jonathan Milan e Filippo Ganna è andata ben oltre alla semplice (si fa per dire eh) conquista di una medaglia.

"Volevamo fare qualcosa di grosso - ha detto la locomotiva di Verbania. I ragazzi mi hanno messo nelle condizioni migliori, mi hanno lanciato al ritmo che volevo e l'ho portato fino alla fine. Posso assicurare che il lavoro che fanno Lamon, Milan e Consonni è più difficile del mio. Durante una finale non c'è tempo di pensare. Sapevamo di dover partire forte e andare al nostro passo, attaccandoli all'ultimo chilometro".

Nelle parole della nostra rockstar, nonché sportivo generazionale di questi primi anni 2000, c'è il riassunto di tutta la tattica di gara ideata dal coach Marco Villa: una buona partenza, un ritmo centrale controllato e un finale da urlo. Dopo aver servito questo menù alla Nuova Zelanda nella giornata di ieri (nell’ultimo chilometro gli azzurri sono andati 8 decimi di secondo più veloci rispetto ai mille metri precedenti, ed è clamoroso considerando che normalmente il tempo nell’ultimo chilometro è più alto rispetto ai precedenti), i ragazzi si sono ripetuti anche contro i campioni del Mondo in maglia Danese.

I tempi del quartetto Italiano negli ultimi 5 anni

EVENTO CRONOMETRO Rio 2016 3:55.724 Europei 2018 3:55.401 Coppa del Mondo 2019 3:49.464 Mondiali 2020 3.46.513 Tokyo 2020 (nel 2021) 3:42.032

Quando Ganna è passato in testa ai 3250 metri, l’Italia doveva ancora recuperare 714 millesimi, ma grazie ad una "trenata" alla velocità media di 67.9 km/h (con picchi oltre i 70 km/h) la tattica si è trasformata in realtà. I tempi dell’ultimo chilometro sono il fiore all'occhiello di una medaglia che risplende nel cuore e nell'anima: 13"746 nei primi 250 metri, 13"356, 13"224 e poi 13"180 per chiudere una rimonta assolutamente senza senso. Ganna e soci sono riusciti a tirare giù altri tre decimi al tempo (già record del mondo, 3:42.307) fatto registrare con la Nuova Zelanda, chiudendo una due giorni che è già storia.

