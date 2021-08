Ciclismo su Pista

Olimpiadi Tokyo 2020, Ciclismo su pista, fantastico Elia Viviani: l'azione decisiva per il bronzo

TOKYO 2020 - Nell'ultima prova dell'Omnium Viviani rompe gli indugi e attacca insieme a Kluge e Karaliok. I tre restano in avanscoperta per tanti giri e questo permette all'azzurro di vincere due sprint intermedi da 5 punti ciascuno. Poi il doppiaggio si completa, con altri 20 punti per Elia. L'azione decisiva per il bronzo.

00:03:28, 32 minuti fa