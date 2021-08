Lamon, Jonathan Milan, Simone Consonni e Filippo Ganna. Quattro nomi la Danimarca no, era di un altro pianeta. E, invece, complice anche lo spostamento di un anno dell'Olimpiade, siamo riusciti ad ottenere più di 8 decimi di vantaggio sugli azzurri. A volte succedono i miracoli si suol dire, ma a volte anche la testa fa tanto. Gli stessi ragazzi del quartetto ci credevano, avendo visto una Danimarca non più stellare. Restavano i più forti del mondo, in senso assoluto, ma ogni gara fa storia a sé, anche in una finale olimpica. E hanno fatto la storia, con una rimonta imperiale. Un bel modo di riscattare il ciclismo a queste Olimpiadi, considerando le tante difficoltà incontrate finora. Dalla mountain bike dove non siamo andati oltre la 20esima posizione (sia maschile che femminile), ad Bettiol colpito da crampi, e lo stesso Ganna fuori dalle medaglie nella sua disciplina (la cronometro). Con Longo Borghini e il quartetto azzurro su pista ci riscattiamo, ma non è finita qui. Aspettando l'americana e Paternoster e Viviani nell'omnium. Francesco, Jonathan, Simonee Filippo. Quattro nomi che entreranno nella storia dello sport olimpico italiano. Il quartetto azzurro dell'inseguimento a squadre cercava una medaglia a Tokyo, perché questo ci avevano detto gli ultimi Mondiali. Terzi alle spalle di Nuova Zelanda e Danimarca. E, se la Nuova Zelanda, era battibile,. E, invece, complice anche lo spostamento di un anno dell'Olimpiade, siamo riusciti ad ottenere un oro clamoroso . Era difficile da credere ancora stamattina, nonostante il record del mondo in semifinale , era difficile da credere a due giri dal termine, quando la Danimarca avevasugli azzurri. A volte succedono i miracoli, ma a volte anche la testa fa tanto. Gli stessi ragazzi del quartetto ci credevano, avendo visto una Danimarca non più stellare. Restavano i più forti del mondo, in senso assoluto, ma ogni gara fa storia a sé, anche in una finale olimpica. E hanno fatto la storia, con una rimonta imperiale. Un bel modo di riscattare il ciclismo a queste Olimpiadi, considerando le tante difficoltà incontrate finora. Dalla mountain bike dove non siamo andati oltre la 20esima posizione (sia maschile che femminile), ad un'avventura su strada da dimenticare colpito da crampi, e lo stessofuori dalle medaglie nella sua disciplina (la cronometro). Cone il quartetto azzurro su pista ci riscattiamo, ma non è finita qui. Aspettando l'americana enell'omnium.

Italia, rimonta da brividi e oro con record! L'impresa in 150"

Italia nell'inseguimento a squadre: un oro che mancava da 61 anni

Qual è la Nazionale che ha collezionato più medaglie d'oro olimpiche nell'inseguimento a squadre? Ebbene sì, l'Italia. Siamo arrivati a 12 medaglie, di cui 8 ori, in questa disciplina, e dire che non andavamo a medaglia dai Giochi del '68. Addirittura l'ultimo oro fu quello di Roma '60, con la vittoria di Arienti, Testa, Valotto e Vigna. L'Italia che dominava in lungo e in largo: che vinse l'inseguimento a squadre consecutivamente dal '20 al 32' e poi ancora dal '52 al 60'. Una disciplina spettacolare, ma che non ci vedeva più protagonisti negli ultimi anni, anzi. Dal 2000 in poi non ci siamo più qualificati e abbiamo dovuto aspettare Rio 2016 per rivedere un quartetto alle Olimpiadi.

Le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi nell'inseguimento a squadre

Edizione Medaglia Anversa 1920 oro Parigi 1924 oro Amsterdam 1928 oro Los Angeles 1933 oro Berlino 1936 argento Londra 1948 argento Helsinki 1956 oro Roma 1960 oro Tokyo 1964 argento Messico 1968 bronzo Tokyo 2020 oro

Filippo Ganna Credit Foto Getty Images

Il capolavoro di Marco Villa

Prima di Rio 2016, l'ultima volta che l'Italia giunse ai giochi per sfoderare il suo quartetto nell'inseguimento a squadre fu nell'edizione 1996 di Atlanta. In campo c'erano Mario Benetton, Adler Capelli, Cristiano Citton e proprio quel Marco Villa che qualche anno più tardi divenne commissario tecnico della Nazionale italiana su pista. Il ricambio generazionale, però, non fu facile da smaltire, tanto che l'Italia della pista (almeno quella dell'inseguimento) scomparve. E dire che ci eravamo andati molto vicini con quattro quarti posti consecutivi alle Olimpiadi dal 1980 al 1996. Una sfortuna clamorosa, ma anche una distanza importante. Distanza aumentata negli anni, considerando che la pista non interessava più a nessuno, o comunque a pochi. Fino all'arrivo di Marco Villa (che in carriera ha una medaglia olimpica nell'americana con Silvio Martinello) che ha resettato tutto. Il ct non ha mai voluto specialisti che facessero solo la pista, ma per portare in casa i campioni, ha sempre dato la doppia chance di fare bene sia su strada che su pista.

Filippo Ganna e Marco Villa festeggiano il record del mondo a Minsk Credit Foto Twitter

Un po' come fece a suo tempo con Filippo Ganna, dando al verbanese gli stessi sbocchi, dividendo il lavoro durante la stagione per fare bene sia da una parte che dall'altra. Poi ha costruito passo passo il suo quartetto, fino alla qualificazione per Rio 2016. Consonni, Ganna, Lamon e Liam Bertazzo che a questa Olimpiade era stato convocato solo come riserva. All'epoca fu 6° posto, a più di 2'' dal podio e 5'' dalla vincente Gran Bretagna che realizzò il record del mondo. Ma quello fu un primo passo. Arrivarono anche Scartezzini, Plebani e, ultimo, Jonathan Milan. Terzi al Mondiale 2017, terzi al Mondiale 2018, subito fuori ai Mondiali 2019, ma tornammo terzi al Mondiale 2020. A parte la disfatta del 2019, abbiamo sempre mostrato grande continuità con un gruppo che cresceva di edizione in edizione. Che diventava più forte, fino al successo - clamoroso - di Tokyo. Il lavoro ha pagato.

I risultati del quartetto dopo Rio 2016

Edizione/Competizione Risultato Europei 2016 Argento Mondiali 2017 Bronzo Europei 2017 Argento Mondiali 2018 Bronzo Europei 2018 Oro Mondiali 2019 qualificazioni (11°) Europei 2019 Argento Mondiali 2020 Bronzo Europei 2020 Argento

L'oro da record di Ganna e compagni in tutte le lingue del mondo

Il capolavoro di Filippo Ganna

Filippo Ganna. Proprio lui nell'inseguimento individuale, anzi. Ha vinto quattro delle ultime 5 edizioni dei Mondiali, ed è il secondo più vincente di sempre alle spalle di un altro italiano che fece la storia in questa competizione: Guido Messina (5). Bravissimi Lamon, Milan e Consonni, ma bisognerebbe fare una statua a. Proprio lui che aveva concluso 5° nella prova a cronometro una settimana fa ed era furioso per non essere riuscito ad andare a medaglia nella disciplina dove è campione del mondo. Ma è campione del mondo anche, anzi. Ha vintodei Mondiali, ed è il secondo più vincente di sempre alle spalle di un altro italiano che fece la storia in questa competizione:(5).

Filippo Ganna, Italy - UCI Track Cycling World Championships Apeldoorn 2018 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Decisive le sue trenate negli ultimi giorni, in semifinale stavamo per lasciarci le penne fin quando non si è messo in testa a tirare e ci ha regalato il pass per la finale, abbassando il record del mondo. Che dire di quanto capitato nella finale quando, dopo essere partiti in testa, siamo stati superati dalla Danimarca. I nostri avversari erano andati sopra di 8 decimi e sembrava finita, davvero finita. Fin quando Ganna ha ripreso la guida e ha fatto una rimonta storica. 8 decimi recuperati in due giri e nuovo record del mondo. Ha messo in campo tutta la rabbia agonistica per non aver preso una medaglia a cronometro, sapendo che invece qui poteva arrivare uno storico oro. Che la Danimarca stava perdendo le sue certezze e che era battibile. Che colpo di Gold Ganna.

L’INNO DI MAMELI SUONA PER GANNA, LAMON, MILAN E CONSONNI

Un "quartetto" di 7 corridori e 2 ct

Milan, Lamon, Consonni e Ganna guidati dal ct Villa. Ma non solo, basta sentire le parole di Marco Villa dopo la cerimonia di premiazione. Il nostro ct Elia Viviani che più volte si è cimentato nell'inseguimento a squadre, ottenendo diversi risultati. Sarebbe potuto entrare in gioco anche lui, ma ha voluto dedicarsi ad omnium e americana. Ma il nostro portabandiera è rimasto lì ad ogni corsa, appena dietro al ct, quasi come un allenatore aggiunto. Conosce benissimo il quartetto azzurro, ognuno di loro, ed era pronto a caricare ognuno al minimo bisogno. Un vero team leader e fratello maggiore. Complimenti anche a Bertazzo e Scartezzini che hanno fatto da riserve, non digerendo benissimo l'esclusione dal quartetto titolare. Ma tutti conoscevano il proprio ruolo e serviva anche il loro appoggio per trascinare questa Nazionale. E, infine, anche un riconoscimento a Davide Cassani. Sì il ct della Nazionale su strada, ma coordinatore di tutte le Nazionali e che ha lavorato a stretto contatto di Villa nel corso delle ultime due stagioni. Soprattutto per seguire Ganna e dargli la possibilità di eccellere ovunque. Si era preso la responsabilità di seguire il suo avvicinamento a Tokyo e tanto avrebbe voluto essere lì a festeggiare con lui. guidati dal ct Villa. Ma non solo, basta sentire le parole di Marco Villa dopo la cerimonia di premiazione. Il nostro ct ha tenuto a ringraziare tutti i componenti di questa squadra , anche di quelli che sono rimasti dietro le quinte. Questo quartetto era quello venuto fuori ai Mondiali 2020 e che dava certezze. Ma in questo quartetto ci poteva entrare anche lo stessoche più volte si è cimentato nell'inseguimento a squadre, ottenendo diversi risultati. Sarebbe potuto entrare in gioco anche lui, ma ha voluto dedicarsi ad omnium e americana. Ma il nostro portabandiera è rimasto lì ad ogni corsa, appena dietro al ct,. Conosce benissimo il quartetto azzurro, ognuno di loro, ed era pronto a caricare ognuno al minimo bisogno. Un vero. Complimenti anche ache hanno fatto da riserve, non digerendo benissimo l'esclusione dal quartetto titolare. Ma tutti conoscevano il proprio ruolo e serviva anche il loro appoggio per trascinare questa Nazionale. E, infine, anche un riconoscimento a. Sì il ct della Nazionale su strada, ma coordinatore di tutte le Nazionali e che ha lavorato a stretto contatto di Villa nel corso delle ultime due stagioni. Soprattutto per seguire Ganna e dargli la possibilità di eccellere ovunque. Si era preso la responsabilità di seguiree tanto avrebbe voluto essere lì a festeggiare con lui.

Ganna: "Il segreto dell'oro? Questi ragazzi sono delle macchine"

Dove e come guardare le Olimpiadi in tv e livestreaming

SPORT EXPLAINER: Ciclismo su pista

