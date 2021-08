La coppia britannica composta da Laura Kenny e Katie Archibald ha letteralmente dominato la Madison femminile delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Le due rappresentanti del Regno Unito hanno conquistato la medaglia d’oro totalizzando la bellezza di 78 punti. L’argento è andato alle danesi Amalie Dideriksen e Julie Leth, mentre le russe Mariia Novolodskaia e Gulnaz Khatuntseva hanno fatto loro la medaglia di bronzo. La coppia azzurra composta da Letizia Paternoster ed Elisa Balsamo ha concluso la gara all’ottavo posto.

Strike nella Madison: tre atlete finiscono a terra

Le portacolori del Regno Unito si sono dimostrate diversi scalini sopra la concorrenza. Kenny e Archibald hanno vinto quasi tutti gli sprint e, oltretutto, hanno guadagnato anche un giro. Per quanto concerne le azzurre, Paternoster e Balsamo sono state penalizzate da una caduta. Durante le prime tornate, infatti, Elisa è stata investita dall’irlandese Shannon McCurley ed è finita a terra. Fortunatamente, però, non ci sono state gravi conseguenze per Balsamo, la quale, pochi giri dopo, è tornata in pista.

Tokyo 2020 Il ciclismo su pista a Tokyo 2020: gare, qualificati, calendario 17/06/2021 A 10:24

Il Belgio fa il disastro: incrocio e caduta rovinosa

La caduta di Balsamo, peraltro, non è stata l’unica ad aver caratterizzato la gara odierna, anzi. Questa Madison, infatti, è stata parecchio caotica e ci sono stati diversi contatti tra le atlete. Anche le coppie di Paesi Bassi e Belgio, che alla vigilia erano tra le più quotate, sono state penalizzate da delle cadute. Elisa Balsamo, ora, avrà l’occasione di rifarsi nell’Omnium. La piemontese deve lasciarsi alle spalle subito la delusione odierna, poiché ha la possibilità di fare grandi cose in una disciplina che, agli ultimi Europei, l’ha vista conquistare il titolo continentale. Una medaglia, per l’azzurra, è un obiettivo raggiungibile.

Italia, che sfortuna: Elisa Balsamo tamponata dall'Irlanda

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it!

SPORT EXPLAINER: Ciclismo su pista

Tokyo 2020 Il Belgio fa il disastro: incrocio e caduta rovinosa UN' ORA FA