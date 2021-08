Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Ciclismo su pista Settima giornata 02:55-06:18 Live

3:24 - Il programma

Questi gli orari prefissati delle altre tre prove dell'omnium: tempo race (3.45), corsa a eliminazione (4.26), corsa a punti (5.25). Ovviamente ora il programma è in ritardo.

3:14 - Valente vince lo scratch

La statunitense Jennifer Valente si aggiudica lo scratch passando per prima sul traguardo finale. Secondo posto per la campionessa del Mondo Yumi Kajihara, poi l’australiana Annette Edmonson. Quinta Kirsten Wild. Balsamo è passata per 16esima. Attenzione perchè alcune atlete non hanno concluso la gara.

3:13 - Balsamo è caduta per prima

È stata proprio Elisa a cadere per prima, poi a ruota tutte le altre. E un'atleta le è anche passata sopra con la bici. Molto molto dolorante Balsamo, che si è comunque rialzata ed è ripartita. Sedicesima sul traguardo, vediamo se avrà le forze per continuare. Oltre a lei sono finite a terra altre atlete molto quotate come Laura Kenny (Gran Bretagna), Daria Pikulik (Polonia) e Lotte Kopecky (Belgio).

3:12 - Brutta caduta! A terra anche Balsamo! Che disastro

Clamorosa caduta! Finiscono a terra in tantissime, quasi metà gruppo. E purtroppo anche la nostra Elisa Balsamo. A un giro dal termine. Pazzesco. L'azzurra era nelle prime posizioni. Coinvolti anche alcuni giudici.

3:08 - Come funziona

Nello scratch non ci sono sprint intermedi, conta chi arriva primo sul traguardo. Ma si può provare a guadagnare un giro.

3:03 - Tutto tranquillo

Passati 10 dei 30 giri previsti, nessun colpo di scena.

3:01 - Balsamo cerca la medaglia

Ultima giornata di gare per il ciclismo su pista e per l'intera Olimpiade di Tokyo 2020! L'Italia cerva l'ultimo guizzo con Elisa Balsamo nell'omnium. Quattro prove, si parte con lo scratch.

