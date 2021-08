Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Ciclismo su pista Quinta giornata 08:25-12:18 Live

10:34 - Quinto sprint Gran Bretagna

Cinque sprint su sei per la Gran Bretagna, solidissima al comando con 27 punti. Inseguono i Paesi Bassi con 13. Italia a secco. Siamo oltre metà corsa. Nessuno ha ancora guadagnato giri.

10:31 - Altra brutta caduta!

Paesi Bassi, Belgio e Polonia a terra! Brutta caduta! E la Gran Bretagna ne approfitta, vincendo ancora uno sprint. Warning ai Paesi Bassi.

10:29 - Australia allo sprint

L'Italia prova a scuotersi e chiude quarta con Balsamo il quarto sprint, due punti totali per le azzurre. Vince l'Australia. Intanto attaccano le russe.

10:26 - Ancora Gran Bretagna

Impeccabile il duo britannico, che vince il terzo sprint su tre e sale a 15 punti. Italia all'asciutto.

10:23 - Caduta per Balsamo!

NO! Elisa Balsamo viene centrata dall'irlandese e finisce per terra! Non ci voleva! Ora riparte, speriamo niente di grave. Intanto la Gran Bretagna vince anche il secondo sprint.

10:21 - Primo sprint alla Gran Bretagna

Cinque punti alla Gran Bretagna al primo sprint della gara, l'Italia si piazza quarta e prende un punto.

10:15 - Ci siamo con la madison

Eccoci signori, parte la madison! Paternoster-Balsamo a caccia di una medaglia storica!

10:02 - I numeri della madison

La gara dura 30 km, quindi 120 giri e prevede 12 sprint, uno ogni 10 giri. Una ragazza è attiva e l'altra passiva alla balaustra, e le due si alternano in pista. I punti assegnati agli sprint sono per le prime quattro: 5,3,2,1. Ovviamente è fondamentale guadagnare un giro per fare dei punti pesanti. Si parte alle 10.15!

9:52 - Concorrenza alta

Sono tante le Nazioni temibili che si giocheranno le medaglie: i Paesi Bassi (Amy Pieters-Kirsten Wild), il Belgio (Lotte Kopecky-Jolien D’Hoore), il Regno Unito (Laura Kenny-Katie Archibald), la Danimarca (Amalie Dideriksen-Julie Leth) e la Francia, (Clara Copponi-Marie Le Net).

9:45 - L'Italia cerca la terza medaglia della pista

Dopo l'oro del quartetto dell'inseguimento e il bronzo di Elia Viviani nell'omnium, l'Italia sogna in grande anche nella madison femminile. Letizia Paternoster ed Elisa Balsamo puntano alla medaglia nella specialità in cui sono bronzo mondiale in carica.

