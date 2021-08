L’odierna Madison maschile delle Olimpiadi di Tokyo 2020 ha regalato decisamente meno gioie, all’Italia, rispetto all’Omnium e all’inseguimento a squadre. Elia Viviani e Simone Consonni, infatti, non sono riusciti a tenere testa alle coppie di Danimarca, Regno Unito e Francia. I due azzurri hanno concluso la gara solamente in decima posizione, senza riuscire a lottare coi migliori, e hanno anche perso un giro.

La Madison, va detto, era la disciplina che offriva meno chance di medaglia ai portacolori del Belpaese. Già ai Mondiali di Berlino 2020, infatti, Consonni e Viviani avevano sofferto contro le coppie che, al loro interno, schieravano almeno un uomo particolarmente forte sul passo. Danimarca, Gran Bretagna e Francia, oggi, si affidavano a corridori come Lasse Norman Hansen, Benjamin Thomas ed Ethan Hayter che, su strada, sono soliti realizzare ottime prestazioni a cronometro. Questi hanno inasprito la corsa sin da subito, rendendola troppo dura gli azzurri.

Tokyo 2020 Il ciclismo su pista a Tokyo 2020: gare, qualificati, calendario 17/06/2021 A 10:24

VIVIANI FA IL BIS, DOPO 5 ANNI TORNA SUL PODIO: RIVIVI IL MOMENTO

Queste le dichiarazioni rilasciate dal CT Marco Villa sulla Madison odierna: “Non abbiamo vissuto una buona giornata con Simone che prima di partire è andato in panico e non stava bene, ha avuto un giramento di testa. La nostra Olimpiade comunque resta buona, con 2 medaglie su 3 discipline a cui abbiamo preso parte. L’Americana è una specialità particolare e serve stare in pista. Non è possibile allenare tutte e 3 le discipline in un mese, anche se avete visto quali risultati abbiamo conseguito. Io oggi ci speravo in qualsiasi caso perchè questa è una coppia di qualità e sono convinto che per il futuro ci possa dare ancora soddisfazioni“.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it!

SPORT EXPLAINER: Ciclismo su pista

Tokyo 2020 MADISON, LA DANIMARCA TRIONFA DAVANTI A GRAN BRETAGNA E FRANCIA 2 ORE FA