La coppia danese composta da Lasse Norman Hansen e da Michael Morkov, dopo il titolo iridato, vince anche l’oro olimpico nella Madison dei Giochi di Tokyo 2021. I due Colossi dell’Europa del Nord, al termine di una battaglia indimenticabile, sono riusciti a piegare la resistenza della coppia britannica formata da Ethan Hayter e Matthew Walls, i quali hanno conquistato l’argento, e dei francesi Benjamin Thomas e Donovan Grondin, che hanno fatto loro il bronzo. Il duo azzurro composto da Elia Viviani e Simone Consonni, invece, non è riuscito ad andare oltre la decima posizione. Troppo dura la Madison odierna per i corridori nostrani, che sono molto veloci, ma non hanno le qualità sul passo di gente come Hansen, Thomas ed Hayter. Sin dalle prime battute, infatti, si è andati a tutta, con Donovan Grondin che ha affondato il colpo, con una sparata delle sue, dopo appena due tornate.

Fantastico Elia Viviani: l'azione decisiva per il bronzo

La gara, dopo un inizio in cui la Francia ha conquistato il massimo dei punti ai primi due sprint, ha visto Danimarca e Gran Bretagna emergere. Col passare dei giri, però, Hansen e Morkov sono riusciti ad allungare in classifica e a distanziare anche Walls ed Hayter. Thomas e Grondin, che nel mentre erano rimasti tranquilli, però, hanno provato ad andare in caccia dopo cento giri. I due transalpini non sono stati capaci di conquistare il giro, ma hanno preso tantissimi punti e si sono portati in vetta alla graduatoria. Dopo che l’attacco della coppia transalpina è stato annullato, tuttavia, la Danimarca è riuscita a guadagnare i punti necessari per riportarsi in testa. I britannici, vincendo lo sprint finale, invece, hanno fatto loro l’argento. La Madison è terminata con la Danimarca a quota 43 punti, la Gran Bretagna a quota 40 così come la Francia, la quale deve accontentarsi del bronzo poiché ha fatto peggio nella volata conclusiva.

