Con l'orgoglio del campione, ancora una volta sul podio più nobile che c'è. Dopo l'oro indimenticabile di Rio 2016, Elia Viviani è ancora grande nell'omnium e conquista una medaglia di bronzo che vale tantissimo. L'oro va al britannico Matthew Walls, oggi ingiocabile. Argento in zona Cesarini al neozelandese Campbell Stewart, che guadagna un giro sul più bello fa scendere di una posizione l'azzurro. Che la prende col broncio, ma siamo sicuri che a freddo saprà apprezzare comunque il valore del suo eccezionale risultato.

Non era il favorito della vigilia, ma il nostro portabandiera faceva parte del lotto dei pretendenti al podio. Per questo e per il suo palmarés, da non sottovalutare mai, neanche dopo una prima gara in ombra. Rispetto a cinque anni fa le prove sono concentrate in un giorno e da sei sono scese a quattro. La prima, lo scratch, è piuttosto anonima per Elia. Sempre nella pancia nel gruppo, mentre i vari Walls, Thomas e van Schip si scatenano. Viviani è tredicesimo dopo un quarto di omnium e il distacco dalla testa è già importante. Il primo sussulto arriva a metà della seconda prova del programma, la tempo race. L'azzurro va all'attacco e guadagna un giro sul gruppo. Bella reazione, anche se chi guida la classifica gli finisce ancora davanti. A metà omnium Elia è undicesimo con 42 punti e al comando c'è sempre il terzetto Walls-Thomas-van Schip appaiato a quota 76.

Per puntare al podio non c'è più margine d'errore e nella corsa a eliminazione Viviani si scatena. Con una condotta di gare perfetta, senza rischiare mai nulla, Elia fa fuori uno ad uno tutti i rivali e vince la prova con autorità, da padrone. Quello che ci voleva per avere ancora una speranza di gloria. A questo punto è sesto con 82 punti, dietro a Walls (114), van Schip 110), Thomas (106), Schir (94) e Larsen (88). Difficile, non impossibile quando manca solo la corsa a punti.

