Da paura! Nell'atteso inseguimento maschile, l'Italia batte la Nuova Zelanda e si assicura un posto nella finale per l'oro, in programma mercoledì alle 11.06 (ora italiana). Per il quartetto azzurro composto da Filippo Ganna, Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan segna anche il nuovo record del mondo col tempo di 3:42.307, esultando al termine di una sfida durissima e molto equilibrata. La partenza è nostra, ma i nostri avversari non si scompongono. Anzi. Al secondo chilometro sono staccati di appena un decimo, poi passano addirittura avanti. E incrementano, portandosi a mezzo di vantaggio prima dell'ultimo cambio in testa. Si stacca Lamon ed entra in scena Ganna, che sprigiona tutta la sua potenza sulla pista. Il corridore della Ineos accorcia sui neozelandese metro dopo metro e porta l'Italia al successo per un'incollatura. Un finale da brividi, con l'epilogo più dolce possibile.

