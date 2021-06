Tokyo 2020. In attesa dei 5 convocati dal ct Cassani, sono arrivati i 10 convocati per il raduno di Montevarchi di ciclismo su pista. Il ct Marco Villa ha fatto i suoi nomi, dai quali sceglierà i rappresentanti azzurri per le prove in Giappone. Grande attesa per Filippo Ganna che, nonostante il Elia Viviani che, dopo Al termine dei campionati nazionali su strada, comincerà effettivamente la preparazione verso. In attesa dei 5 convocati dal ct Cassani, sono arrivati i 10 convocati per il raduno di Montevarchi di ciclismo su pista. Il ctha fatto i suoi nomi, dai quali sceglierà i rappresentanti azzurri per le prove in Giappone. Grande attesa perche, nonostante il ko clamoroso a cronometro a Faenza , resta il corridore su cui punteremo di più in Giappone. Sia per la cronometro, sia per il quartetto azzurro nell'inseguimento a squadre. Spazio anche perche, dopo i due successi all'Adriatica Ionica Race , ora si dedicherà solo alla pista e alla difesa del titolo olimpico nell'Omnium, conseguito nel 2016 a Rio ( e sarà anche il portabandiera degli azzurri a Tokyo ).

Faranno il loro arrivo lunedì 21 giugno i vari Filippo Ganna, Milan, Lamon, Scartezzini, Plebani, Bertazzo e Giordano. Ganna dopo aver gareggiato anche ai campionati nazionali su strada, dove lavorerà in funzione di Gianni Moscon. Simone Consonni e Elia Viviani, invece, saranno presenti al velodromo bresciano già nel week end: non interessati alla prova di Imola, i due della Cofidis cominceranno già a lavorare sulla loro intesa in vista della prova dell'Americana.

L'Italia, la squadra maschile, punterà sostanzialmente su tre corse per raggiungere la medaglia. Ovviamente con Elia Viviani nella difesa del titolo nell'Omnium, e poi nell'inseguimento a squadre dove gli azzurri hanno dimostrato di poter competere con la Danimarca. Sicuri del posto Filippo Ganna, Francesco Lamon e Michele Scartezzini. Da individuare il quarto uomo tra Milan, Plebani e lo stesso Consonni. Poi Consonni e Viviani sarà invece il duo per la madison che da questa edizione è entrata a far parte delle discipline olimpiche.

