Ciclismo su Pista

Tokyo 2020, Ciclismo su Pista: Azzurre da record italiano, ma per il bronzo non basta

TOKYO 2020 - Serviva un'impresa che non è arrivata. La Germania fa a sua volta il record del mondo (4:06.159) e si giocherà l'oro contro la Gran Bretagna in una sfida stellare! L'Italia chiude col nuovo record italiano (4:10.063), ma non basta per giocarsi il bronzo: sarà finale per il quinto e sesto posto. Per il bronzo sarà Canada-Stati Uniti.

00:03:02, un' ora fa