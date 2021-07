Gestire la complessità di uno sport in cui si è totalmente padroni del proprio destino è un’impresa ardua, per tutti. Lo sa meglio di tutti Elia Viviani, medaglia d’oro nell’omnium di Rio 2016.

“Il mio talento l’ho scoperto anno dopo anno, non ho mai pensato di essere un fuoriclasse, nato fuoriclasse, credo di aver costruito sempre la mia carriera e i miei risultati. All’inizio ovviamente ho avuto tanti dubbi, come tutti del resto. Non sapevo se continuare con il calcio o dedicarmi del tutto alle due ruote, e a fare davvero la differenza, alla fine, è stata la consapevolezza che nel ciclismo tutto dipendesse da me. Risultati, premi, delusioni, tutto quanto era nelle mie mani. Anno dopo anno, sacrificio dopo sacrificio, passi dal livello locale a quello regionale, poi a quello nazionale e capisci che stai andando nella direzione giusta.”

Dopo la pandemia Covid ne siamo consapevoli anche noi: relegati in casa dalla quarantena, separati da familiari e da quella rete di contatti da cui dipendevamo, abbiamo dovuto spesso cavarcela da soli. Eppure la magia dello sport e i benefici dell’esercizio fisico non ci hanno mai abbandonato durante questi mesi di incertezze. Questo anche grazie a Technogym, brand internazionale di riferimento per qualità ed innovazione nell’ambito del fitness, dello sport e della riabilitazione.

Technogym è il fornitore ufficiale delle Olimpiadi per quanto riguarda soluzioni per l’allenamento e tecnologie digitali per la preparazione atletica, e ha aiutato un giovane team di atleti ad inseguire il sogno di una medaglia olimpica o paralimpica con soluzioni d’allenamento su misura. Technogym, con più di 30 anni di esperienza nel campo del fitness, continuerà il suo impegno a Tokyo: i 15.000 atleti provenienti da 200 paesi diversi potranno usufruire di 25 centri centri d’allenamento allestiti da Technogym. Ciascun centro – tra cui i principali il Villaggio Olimpico e Paralimpico – verrà gestito da trainer professionali.

L'ascesa di Viviani, da Londra 2012 a Rio 2016

Ogni atleta partecipante è ben consapevole del ruolo cruciale giocato dalla preparazione atletica prima del grande evento. E’ solo grazie a un allenamento costante e metodico che Elia Viviani è riuscito a regalarsi il giorno più bello della sua vita in quel di Rio: “Il mio primo ricordo olimpico è quello di Bettini ad Atene 2004, perché quella in linea è sempre la prima gara del programma ed il suo fu un trionfo straordinario. Quando poi è stato il mio momento di brillare, soprattutto dopo la delusione dell’edizione di Londra 2012, sono arrivato alle Olimpiadi di Rio consapevole dell’importanza di quell’attimo. Di quella gara, dell’oro in Brasile, conservo una gran memoria. Tutti i dettagli, anche i più piccoli, in maniera assolutamente limpida. È come riviverlo da capo ogni volta. Sono stati i giorni più belli della mia vita.”

La mentalità di un vincente

Per Elia, il sacrificio fisico su base quotidiana è un gesto d’amore per lo sport:

C’è una linea che passi, quando diventi professionista, e capisci che quella passione diventa il tuo lavoro, e ti senti una persona privilegiata. Quella è la verità: fare ogni giorno quello che ti piace è un privilegio. Non sempre è facile rendersene conto, ma quando lo fai cambia la tua percezione. Penso al significato che ha avuto la mia medaglia di Rio, per i colleghi e per tutti i giovani: me ne prendo volentieri il giusto carico emotivo. Bisogna vivere il tutto con il giusto senso di responsabilità e rimanendo sempre fedeli a sé stessi.”

Elia Viviani, Skillbike Technogym Credit Foto Other Agency

Onorare il tricolore

Un atto d’amore che si perpetuerà durante la cerimonia d’aperura delle Olimpiadi: Viviani è stato scelto come portabandiera assieme a Jessica Rossi.

“La scoperta di esser stato ufficialmente scelto come portabandiera azzurro alle Olimpiadi è stata strana, perchè ero in bici, al Giro d’Italia e fino all’ultimo ho preferito non illudermi. Anche se sapevo che esisteva la possibilità, anche se sentivo i rumors giornalistici, fino a che non me l’hanno detto ho finto di non crederci. Perchè giunto a un mese dai Giochi, la delusione per averci creduto e poi aver perso l’occasione sarebbe stata terribile. Poi me l’hanno detto ed è stato semplicemente bellissimo. Inizio solo ora ad immaginare il momento, l’emozione che proverò. Ma solo viverla per davvero potrà mai farmi sapere di cosa sa per davvero.”

Elia Viviani e Jessica Rossi col Presidente Sergio Mattarella Credit Foto Instagram

La preparazione in vista dei Giochi

La sveglia di Elia Viviani suona intorno alle 8, e alle 9.30/10 inizia il suo allenamento che varia, 3,4 o 5 ore, in base al tipo di preparazione prevista per quel periodo. La settimana tipo, invece, prevede blocchi di lavoro da 3 giorni seguiti da un giorno di riposo. Per i suoi allenamenti, il ciclista utilizza Skillbike, di Technogym.

Skillbike è la bici di ultima generazione che permette un allenamento su misura in un contesto indoor. Questa esclusiva bike Technogym è la perfetta soluzione per triatleti, appassionati o ciclisti professionisti come Elia Viviani che concentrano l’allenamento sullo sviluppo della potenza e della resistenza. Il brevetto Real Gear Shift permette di simulare le dinamiche della salita, per ricreare tutte le sensazioni del ciclismo su strada. Cambiando i rapporti è possibile affrontare le diverse pendenze con lo sforzo desiderato, mantenendo i parametri di potenza e cadenza scelti. Pedalare su Skillbike come su una bici da corsa è possibile: il brevetto Skillbike Ridign Design riproduce la biomeccanica delle biciclette da outdoor. Il telaio e il manubrio sono sagomati per adattarsi perfettamente alle diverse posizioni e impugnature di guida: bici su strada, bici da crono e mountain bike. L’innovativo sistema Road Effect, inoltre, simula la sensazione di pedalata all’aperto e identifica il tuo stile di pedalata e i parametri di prestazione.

