Katie Archibald (Gran Bretagna), l'otto volte campionessa del mondo UCI Kirsten Wild (Paesi Bassi) e l'attuale campione del mondo UCI della corsa a punti e corridore di Israele Start-Up Nation Corbin Strong sono nella ricca lista di corridori 'endurance' prequalificati per la prossima UCI Track Champions League. Dopo l'annuncio della scorsa settimana La medaglia d'oro di Tokyo 2020(Gran Bretagna), l'otto volte campionessa del mondo UCI(Paesi Bassi) e l'attuale campione del mondo UCI della corsa a punti e corridore di Israele Start-Up Nationsono nella ricca lista di corridoriprequalificati per la prossima. Dopo l'annuncio della scorsa settimana dei 12 velocisti prequalificati , oggi la lega conferma un mix veramente internazionale di cinque uomini e cinque donne "endurance" che si daranno battaglia da novembre. Unendosi a una lista di 22 corridori prequalificati, si sfideranno per un premio in denaro nella nuova serie innovativa e destinata a elevare lo sport a nuovi livelli con un formato breve, corse ad alta adrenalina e trasmesse a milioni di persone.

Nella formazione maschile: l'attuale campione del mondo UCI nella corsa a punti Corbin Strong (Nuova Zelanda), Ed Clancy (Gran Bretagna), il sei volte campione europeo Sebastian Mora (Spagna), il due volte campione del mondo di inseguimento a squadre Kelland O'Brien (Australia) e Yacine Chalel (Algeria) - attuale leader della classifica a eliminazione UCI Men Elite. Commentando la sua pre-qualificazione per la lega Corbin Strong ha detto: "Il ciclismo su pista è uno spettacolo incredibilmente emozionante e la UCI Track Champions League ha fatto un ottimo lavoro di progettazione di un evento che si affaccerà ad un grande pubblico. Per molto tempo ci è mancato un evento come la Champions League e mi sento molto grato di essermi qualificato".

Nella formazione femminile: la medaglia d'oro di Tokyo 2020 Katie Archibald (Regno Unito) andrà testa a testa con l'otto volte campionessa mondiale ed europea Kirsten Wild (Paesi Bassi), la tre volte campionessa mondiale Annette Edmondson (Australia), l'argento olimpico Yumi Kajihara (Giappone) e la campionessa nazionale norvegese Anita Yvonne Stenberg. Commentando la sua pre-qualificazione, Katie Archibald ha detto: "Ero così eccitata quando ho sentito parlare della UCI Track Champions League, questa nuova emozionante competizione su pista è una grande aggiunta al calendario ciclistico. Ero ancora più contenta di essermi prequalificata per l'evento inaugurale quando l'ho scoperto subito dopo le Olimpiadi di quest'estate. Dopo 18 mesi senza gare, è fantastico tornare al ritmo di prima e la UCI Track Champions League mi darà la possibilità di mettermi alla prova contro il meglio del meglio e di correre di nuovo in tutta Europa nel giro di poche settimane, non vedo l'ora!

Alla lista dei 10 di oggi si aggiungeranno altri 2 corridori prequalificati che saranno annunciati presto. La selezione è determinata da una serie di criteri tra cui i risultati passati delle Olimpiadi di Tokyo e di altri eventi importanti tra cui l'UCI Track Cycling Nations Cup di Cali (Colombia) e i Campionati europei su pista. Sono considerati anche il palmares precedente e lo status generale nello sport. I 24 corridori Sprint ed Endurance prequalificati si uniranno ad altri 48 che si qualificheranno per il campionato durante i Campionati del Mondo che si svolgeranno a Roubaix questa settimana. Ciò significa che la UCI Track Champions League presenterà i migliori talenti mondiali che si riuniranno in un modo mai visto prima, combattendo in cinque round in quattro Paesi. Per i milioni di fan in tutto il mondo, è un altro passo avanti verso un'esperienza sportiva ricca di azione e tecnologia, sia che la si guardi dal vivo nel velodromo o tramite un'innovativa trasmissione televisiva premium o online.

François Ribeiro, responsabile di Discovery Sports Events ha detto: "Il fatto che corridori di questo calibro siano attratti dalla UCI Track Champions League è una testimonianza della qualità di questa nuova serie innovativa. Gli eventi di endurance su pista sono tra i più difficili di questo sport e attirano i migliori per competere. Assicurarsi questi corridori di grande talento è la chiave della missione di Discovery Sports Events di produrre uno spettacolo "al limite del possibile". Non vediamo l'ora di annunciare altri piloti di classe mondiale prima dell'inizio della stagione".

