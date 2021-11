Miriam Vece che ha raggiunto la finalissima del Keirin ed è Scartezzini e Zanardi che hanno fatto un po' più di Un primo bilancio economico lo abbiamo già fatto, valutando quanto è stata proficua la trasferta dei pistard a Maiorca, ma proviamo ad analizzare quanto ci ha detto questo giorno 1 dell'UCI Track Champions League. Partiamo ovviamente dagli italiani e come al solito abbiamo promossi e delusi, diciamo così. Grandissimache ha raggiunto la finalissima del Keirin ed è 5a nella classifica della Velocità , meno bene inveceche hanno fatto un po' più di fatica nell'Endurance . A ben vedere, comunque, ci sono state molte poche sorprese ai vertici alti delle classifiche. Ma questa UCI Track Champions League vi ha convinto?

1) Miriam Vece non è una sorpresa e continua la sua crescita

Vece lascia questa prima giornata al 5° posto della classifica di Velocità. Lei più di tutte deve sfruttare questa nuova competizione come vetrina per crescere ancora, senza aspettare Europei e Mondiali. Bravissima Miriam! Lo avevamo detto che era unica , anche se in quel caso pensavamo ad altro. Purtroppo è l'unica italiana che pratica la Velocità in pista, ma l'atleta di Crema sta crescendo a vista d'occhio. Finora aveva provato solo la Sprint, ma ha portato a casa un grandissimo risultato nel Keirin. Il pass per la finale non era scontato, tutt'altro. Poi il format così veloce ha sorpreso anche lei, con tempi di recupero ridotti per far bene anche nella Sprint. Poco male, visto che lalascia questa prima giornata al 5° posto della classifica di Velocità. Lei più di tutte deve sfruttare questa nuova competizione come vetrina per crescere ancora, senza aspettare Europei e Mondiali.

Vece bravissima: è finale nel Keirin, rivivi la volata

2) Scartezzini e Zanardi un po' sulle gambe

Chi esce un po' deluso da questa prima giornata sono i ragazzi dell'Endurance. Michele Scartezzini è arrivato penultimo nello Scratch e ha rimediato solo un 12° posto nella Corsa ad Eliminazione. A sentirlo, anche a lui ha colpito la media oraria tenuta dai suoi sfidanti, segnale che 'Scarte' è arrivato non con la migliore condizione fisica a questo appuntamento. Cosa un po' normale, considerando che siamo a fine stagione anche per gli specialisti. Speriamo che riesca a dimostrare il suo valore nelle prossime gare. Stesso discorso per Silvia Zanardi che non ha avuto problemi di approccio, ricordiamo che lei era Under 23 fino all'altro giorno, ma in alcuni frangenti si è visto che era troppo indietro. Per la Zanardi, ad aggravare la situazione, c'è stata anche la stagione su strada.

Silvia Zanardi chiude 7a nell'Eliminazione: è 10a in classifica

3) Lavreysen, Hinze, Archibald una certezza

Come detto, non ci sono grosse sorprese guardando le classifiche. Lavreysen è leader della classifica della Velocità maschile? Beh è il campione del mondo della Sprint da tre anni di fila... Emma Hinze è leader della classifica della Velocità femminile? Beh è la campionessa del mondo della Sprint... Archibald è leader della classifica Endurance? Beh ha vinto ben 4 medaglie agli ultimi Mondiali. I migliori sono sempre loro.

Archibald vince l'Eliminazione passeggiando: rivivi la fuga vincente

Vince la campionessa del mondo: Hinze batte la Friedrich nel derby

4) Iakovlev è il futuro, Corbin Strong il presente

Beh dai qualche sorpresa c'è, però. Proprio nella Sprint maschile, a sfidare Lavreysen non c'è stato il suo connazionale Hoogland. A sorpresa è arrivato il russo Iakovlev, 21enne e con tanta voglia di fare. Ha impressionato nel 1° turno e in semifinale, poi ha preso una scoppola da Lavreysen nella finalissima, ma ha dato segnali di essere il futuro della Sprint, con tanto di benedizione di Chris Hoy.

Lavreysen non si batte! Distrutto Iakovlev nello Sprint

E per qualcuno il futuro è già oggi, vedi Corbin Strong. Non può essere una sorpresa uno che è stato già campione del mondo, ma il 21enne neozelandese ha forse capito di essere forte anche in altre discipline. È stato campione del mondo nella Corsa a punti, ci ha riprovato quest'anno a Roubaix (facendo 7°), senza poi provare lo Scratch e la Corsa ad eliminazione dove è invece riuscito a vincere qui a Maiorca.

Corbin Strong pigliatutto: vince anche l'Eliminazione!

5) Format interessante e innovativo, ma non può mancare l'inseguimento

Chiudiamo il bilancio di questa prima giornata proprio con un paio di considerazioni su questo nuovo format. Sono sicuramente interessanti, anche dal punto di vista tattico, le nuove volate a tre delle Sprint che danno una veste completamente nuova a questa disciplina. Così per il discorso della gara secca sia per Sprint che per Keirin. Ottimo il discorso di un programma più breve per rendere il tutto più televisivo ed è bellissimo girar il mondo nei velodromi più belli con questo gioco di luci. Però forse, in alcuni casi, è stato tutto troppo veloce. Qualche pausa in più non guasterebbe, anche per dare tempo ai corridori di rifiatare. E poi un pensiero lo si deve fare per l'inseguimento. Ok che noi abbiamo Ganna, Milan e i quartetti (maschili/femminili) e quindi siamo di parte. Ma non ci può essere competizione su pista senza inseguimento. Chissà nel 2022... E quanto sarebbe bello avere un bellissimo velodromo a Milano...

Hinze, Lavreysen, Archibald e Strong: i 4 leader della 1a tappa

