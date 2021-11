Benjamin Thomas. Corridore su strada per la Groupama-FDJ, dall'anno prossimo alla Cofidis, campione nazionale francese a cronometro, Thomas è anche un grandissimo pistard. 4 volte campione del mondo, 6 volte campione europeo e bronzo nella Madison alle ultime Olimpiadi di Tokyo. Il pistard transalpino ci ha voluto dire la sua su questa Ospite d'eccezione in cabina per l'UCI Track Champions League. Per la seconda tappa in Lituania , insieme ai nostri Luca Gregorio e Marco Cannone, c'era anche. Corridore su strada per la Groupama-FDJ, dall'anno prossimo alla, campione nazionale francese a cronometro, Thomas è anche un grandissimo pistard. 4 volte campione del mondo, 6 volte campione europeo e bronzo nella Madison alle ultime Olimpiadi di Tokyo. Il pistard transalpino ci ha voluto dire la sua su questa nuova Champions League , ma anche su tanti altri argomenti. Dalle Olimpiadi del 2024 al suo sogno di vincere al Tour de France.

Perché ho voluto essere qui per commentare la Champions League?

Mi piace guardare e commentare le gare in TV. Oggi passo all'altra parte della telecamera. È un lavoro possibile dopo la carriera di ciclista? Spero di fermarmi il più tardi possibile, ma il mondo del giornalismo mi piace

Benjamin Thomas commentatore per una notte: in cabina con Gregorio

La mia vita in Italia

Passo quasi tutto il mio tempo in Italia. Mi piacciono il clima e le persone. E la 'Dolce vita' italiana. Ma mi manca un po' anche la Francia perché ci torno poche volte. Rivalità tra Italia e Francia? Tra Italia e Francia c'è rivalità, ma anche rispetto. Fa parte della nostra cultura, quella francese, essere così orgogliosi

Thomas: "Voglio fare la Champions League, l'UCI sta facendo crescere la pista"

I miei obiettivi per il 2022

Quest'anno non sono riuscito a fare l'UCI Track Champions League a causa del calendario, ma sono curioso e voglio studiarla. Vorrei partecipare l'anno prossimo. Il format è molto spettacolare. La Corsa ad eliminazione è la migliore di tutte. È molto televisiva. La UCI Track Champions League è davvero ben studiata. Va detto che l'UCI ha fatto davvero un grande sforzo per organizzare questa competizione. L'obiettivo è migliorare e ampliare il mondo del ciclismo su pista e ci stanno riuscendo. Suggerimenti? Spero che un giorno anche Madison e Omnium entrino nel programma della Champions League, perché queste sono le discipline regine del ciclismo su pista

Benjamin Thomas: "Spero che un giorno anche la Madison entri nella Champions"

Obiettivi su strada per il 2022

Vorrei vincere una tappa al Tour. Sarebbe un sogno. Ho firmato con la Cofidis per andare al Tour, attaccare e vincere una tappa

A proposito di Tokyo (e della delusione nell'Omnium)

Nello sport tutto può succedere, questo è il bello. Anche il favorito può perdere. Sono andato alle Olimpiadi per vincere l'oro all'Omnium e non ci sono riuscito, ma il bronzo nella Madison mi ha fatto crescere molto anche mentalmente. Voglio preparare Parigi con la giusta esperienza e una testa diversa

Il mondo della pista

L'intera pista sta crescendo. Il livello è molto alto. Alle Olimpiadi, ho visto tempi mai fatti prima. La gente vuole andare sempre più forte. Questa Champions League dà ancora più intensità. Il movimento va bene. Sono veramente felice. Ora gestire il calendario tra strada e pista è molto più semplice. Non era così prima. I due calendari sono complementari e in pista scenderanno anche i big della strada

Thomas: "Penso già a Parigi 2024, il massimo per un atleta fare le Olimpiadi in casa"

Parigi 2024

Parigi 2024 è molto vicina e le qualificazioni iniziano il prossimo anno. Non c'è tempo da perdere. Vorrei anche preparare il quartetto dell'inseguimento a squadre con la mia Francia. Siamo lontani dal podio, ma portarla alle qualificazioni sarebbe già fantastico. Poi ovviamente preparerò anche Omnium e Madison dove cercheremo una medaglia. Ci sto già pensando, per ogni atleta, fare le Olimpiadi in casa è un sogno

Thomas ospite a Eurosport: "Nel 2022 la Champions e... Una tappa al Tour"

