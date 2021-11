Ciclismo su Pista

Ciclismo su pista, UCI Track Champions League - Archibald: "È stata una giornata super divertente"

UCI TRACK CHAMPIONS LEAGUE - Niente male la giornata per Katie Archibald che non ha fatto en plein ma è in testa alla classifica generale di Endurance. La britannica ha fatto 4a nello Scratch, poi ha vinto abbastanza agevolmente - addirittura - la Corsa ad eliminazione.

00:01:32, 15 minuti fa