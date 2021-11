UCI e da Discovery. Un programma solo di due ore per ampliare la fetta degli appassionati. Ma chi saranno le protagoniste di questa Champions League? Partiamo con la presentazione Archibald, Hinze e la Friedrich, tre che hanno dominato l'ultima edizione dei Mondiali di Roubaix. Scommettiamo che vincono qualcosa anche in questa Champions? Siamo pronti! Nei prossimi giorni scatterà la prima edizione dell' UCI Track Champions League , una competizione totalmente nuova del ciclismo su pista messa in piedi dall'e da. Un programma solo di due ore per ampliare la fetta degli appassionati. Ma chi saranno le protagoniste di questa Champions League? Partiamo con la presentazione della startlist femminile . Noi vi facciamo tre nomi su tutte, anche se Silvia Zanardi segnatevela perché ci farà godere - e tanto - nel futuro. Intanto vi citoe la, tre che hanno dominato l'ultima edizione dei Mondiali di Roubaix. Scommettiamo che vincono qualcosa anche in questa Champions?

Katie Archibald

Ad

Che dire di Katie Archibald. A livello femminile, è l'atleta più eclettica che c'è in pista. Un vero personaggio e non solo per i capelli rosa. È una super pistard, tanto che ha collezionato la bellezza di 22 medaglie d'oro tra Europei, Mondiali e Olimpiadi di pista. Semplicemente un fenomeno. Alle ultime Olimpiadi di Tokyo ha conquistato l'oro nella Madison, insieme a Laura Kenny; mentre ai Mondiali di Roubaix di medaglie ne ha prese ben quattro. Terza nell'inseguimento a squadre, è lei il treno del team britannico, 3a nell'Americana, 2a nella corsa a punti e medaglia d'oro nell'Omnium. Insomma, nella categoria Endurance, la britannica è la favorita numero 1 assoluta per vincere la classifica di specialità in questa Champions.

UCI Champions League Silvia Zanardi, la stella dell'Italia nella nuova Champions League 9 ORE FA

Italia fuori dal podio per un soffio nella Madison: rivivi l'arrivo al fotofinish

Kopecky incontenibile davanti alla Archibald: rivivi il finale della corsa a punti

Emma Hinze

E poi c'è Emma Hinze, un'altra che si è presa due titoli iridati ai Mondiali di Roubaix. La 5 volte campionessa del mondo ha rimpolpato il suo palmarès, conquistando l'oro nella Team Sprint e nella Sprint individuale. Qui infatti entriamo nella categoria della velocità: Emma Hinze fa parte dello squadrone tedesco composto inoltre dalla Friedrich e dalla Kröger. Non ci saranno prove a squadre in questa Champions ma, per farvi capire la forza di queste ragazze, ricordiamo che ai Mondiali di Roubaix sono stati registrati solo tre record del mondo. Tutti nella Sprint femminile, tutti e tre segnati dalle terribili ragazze tedesche. La Hinze è la più forte delle sprinter e ci aspettiamo di vedere grande bagarre da Maiorca in poi.

Altro oro per Emma Hinze: ko la Friedrich nel derby della sprint

Lea Sophie Friedrich

Se la Archibald dovrebbe avere poca concorrenza nell'Endurance, non possiamo dire lo stesso della Hinze nella Velocità. Perché? Parlavamo delle super tedesche e la concorrenza la brava Emma ce l'ha in casa. Lea Sophie Friedrich, infatti, è stata l'atleta con più medaglie agli ultimi Mondiali (4, con Hoogland e Archibald) e con più ori (3, con Lavreysen). A Tokyo aveva conquistato solo un argento, ma si è rifatta con gli interessi a Roubaix vincendo quasi tutto, e con estrema facilità. Campionessa del mondo in tre discipline diverse è tanta roba, ma questa è la Friedrich che ha nel mirino altri grandi risultati. E siamo sicuri che accenderà un duello all'ultimo sprint con la collega Hinze. Che vinca la migliore!

Dominio totale della Friedrich: terzo oro, vince anche il Keirin

Dove e come guardare la Track Champions League

Tutte le prove di Track Champions League di ciclismo su pista saranno trasmesse in diretta in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e su Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Potrete seguire le gare anche in diretta su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN). Tutte le prove saranno poi disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

SPORT EXPLAINER: Ciclismo su pista

UCI Champions League Montepremi da 500mila euro, diviso equamente tra uomini e donne IERI A 08:53