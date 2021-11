Archibald ha vinto la Corsa ad eliminazione e fatto 4a nello Scratch dove ad imporsi è stata la canadese Coles-Lyster che ha azzeccato la fuga vincente. In campo maschile c'è 'solo' Corbin Strong che ha portato a casa sia Scratch che Corsa ad eliminazione. E dire che negli ultimi La prima tappa dell' UCI Track Champions League è andata in archivio e nella categoria Endurance i primi leader delle rispettive classifiche sono Archibald e Corbin Strong. Laha vinto la Corsa ad eliminazione e fatto 4a nello Scratch dove ad imporsi è stata la canadeseche ha azzeccato la fuga vincente. In campo maschile c'è 'solo'che ha portato a casa sia Scratch che Corsa ad eliminazione. E dire che negli ultimi Mondiali di Roubaix non aveva nemmeno gareggiato in queste discipline, facendo solo la Corsa a punti...

Ad

Maggie COLES-LYSTER (Scratch)

UCI Champions League Silvia Zanardi, la stella dell'Italia nella nuova Champions League 03/11/2021 A 09:46

Nei primi 4 giri non c'è stata tanta azione, tanto che ho pensato di attaccare. Mentre stavo accelerando qualche altra ragazza ci ha provato prima di me e ho dovuto stare attenta in un paio di situazioni a non finire per terra. Alla fine sono partita davvero e mi sono detta, 'vediamo dove vado'. Due pistard mi si sono avvicinate, ma erano solo loro due e insieme abbiamo preso un po' di margine. C'erano tanti pensieri nella testa, ma a 50 metri dalla fine ero ancora davanti e a quel punto ho pensato 'spero non mi superino proprio adesso'. È incredibile essere la prima vincitrice della categoria Endurance in questa Champions, davvero incredibile. Credevo in me stessa, sapevo di averlo dentro di me, ma farlo per davvero è tutta un'altra cosa

Maggie Coles-Lyster vince lo Scratch: rivivi gli ultimi giri

Katie ARCHIBALD (Corsa ad eliminazione)

Sono andata più forte che potevo e, a volte, è l'unico modo in cui si può andare. Perché a metà gara il ritmo si è abbassato e ho pensato 'no devo accelerare', perché queste situazioni possono diventare una trappola. Ho sentito comunque che le gambe andavano e quando sono in corsa preferisco essere più forte di gambe che di testa. Il livello di competizione è molto alto qui nella Champions ed è stata una gara impegnativa. È bello essere in testa dopo questa giornata

Hinze, Lavreysen, Archibald e Strong: i 4 leader della 1a tappa

Corbin STRONG (Scratch e Corsa ad eliminazione)

Lo Scratch è stato 'caldissimo'. Siamo partiti forte e se qualcuno non si è riscaldato bene prima della gara, avrà avuto mal di gambe. Col discorso che sono solo 20 giri, è una gara diversa per tutti, molto più intensa. Per fortuna ho fatto un buon warm up che mi ha dato la possibilità di competere a questo livello

Niente da fare per Scartezzini: vince Strong, rivivi la volata

Anche nella corsa ad eliminazione, però, il ritmo è stato subito elevato. In questo caso non sono partito benissimo e ho dovuto fare un grande lavoro ad inizio gara per mettermi al pari e non è semplice visto che devi conservare un po' di energia. Poi sono riuscito a mettermi in una buona posizione, dove poter guadagnare sempre un paio di posti ed evitare pericoli anche se devo dire che ho rischiato un paio di volte. Quando si resta in 6 o 7 diventa un vero e proprio sprint, ma in quelle situazioni mi sento molto più a mio agio. Senza rivali? In realtà la mia condizione fisica è un po' scesa nelle ultime due settimane, ma la mia potenza è ancora lì e devo dire che non mi sono mai sentito senza fiato durante la corsa. Ma il format di gara mi ha aiutato, se fosse stata più lunga forse sarei andato in difficoltà

Corbin Strong pigliatutto: vince anche l'Eliminazione!

Sono il leader? È molto bello esserlo, ma non mi aspettavo di esserlo ora. Adesso ho questa maglia e forse renderà il mio lavoro più difficile perché adesso tutti proveranno a battermi, ma accetto la sfida. Non vedo l'ora di essere in Lituania, anche se la doppia prova di Londra sarà fantastica per tutti. Ci saranno un sacco di tifosi

Rivivi la 1a tappa della Track Champions League (contenuto premium)

Premium Ciclismo su pista UCI Track Champions League | Maiorca 03:52:30 Replica

Dove e come guardare la Track Champions League

Tutte le prove di Track Champions League di ciclismo su pista saranno trasmesse in diretta in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e su Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Potrete seguire le gare anche in diretta su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN). Tutte le prove saranno poi disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

SPORT EXPLAINER: Ciclismo su pista

UCI Champions League Montepremi da 500mila euro, diviso equamente tra uomini e donne 02/11/2021 A 08:53