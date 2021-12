Londra, per la Lee Valley VeloPark. Tappa, questa, decisiva per la composizione della A circa due ore dall'appuntamento di, per la terza tappa dell'UCI Track Champions League , i nostri ragazzi ci hanno inviato info sui rapporti che useranno nel velodromo del. Tappa, questa, decisiva per la composizione della classifica generale finale, visto l'annullamento della trasferta in Israele : la prima edizione si chiuderà dunque il 4 dicembre. E, come abbiamo visto, in pista il rapporto utilizzato può essere davvero determinante per il risultato di una corsa. Rispetto all'ultima uscita in Lituania, Vece, Scartezzini e Zanardi faranno qualche cambio.

Miriam Vece

L'atleta cremasca deve recuperare terreno in classifica dopo l'ultima trasferta. Questa volta adotterà un 59x15 per la sprint, leggermente più agile guardando al rapporto dell'ultima volta. Nel Keirin si è portata sia il 61x15 che il 62x15, poi valuterà cosa montare in base alle avversarie che avrà in batteria.

Sprint 59x15,

Keirin 61x15 o 62x15,

Michele Scartezzini

In Lituania c'è stato un miglioramento sostanziale rispetto alla prima tappa di Maiorca, dove i rapporti non erano quelli ideali per fare la differenza. Questa volta monterà un 62x15 per lo Scratch e un 62x16 per la Corsa ad eliminazione. Qualche piccola modifica rispetto all'ultima trasferta, con rapporti un pelo più agili.

Scratch 62x15,

Corsa ad eliminazione 62x16,

Silvia Zanardi

Qualche minuzia la cambia anche Silvia Zanardi, altra atleta che ha migliorato in maniera sensibile le prestazioni di Maiorca. La piacentina monterà un 55x14 per lo Scratch, mentre per la Corsa ad eliminazione avrà a disposizione un 52x14 e un 53x14.

Scratch 55x14,

Corsa ad eliminazione 52x14 o 53x14,

Dove e come guardare la Track Champions League

Tutte le prove di Track Champions League di ciclismo su pista saranno trasmesse in diretta in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e su Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Potrete seguire le gare anche in diretta su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN). Tutte le prove saranno poi disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

