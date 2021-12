Eukene Larrarte. A livello internazionale deve ancora fare il salto di qualità ma, a "casa sua", conta già un titolo nazionale nell'inseguimento a squadre, 5 titoli nazionali nella Madison (4 con Tania Calvo) e due titoli nazionali nell'Omnium. È impegnata anche nel ciclismo su strada, insomma, una giovane che cerca di maturare e ritagliarsi il suo spazio nel mondo del ciclismo su pista e su strada. Ma perché la citazione? Beh ha un “segno particolare”! Fino a 5 anni fa non era una ciclista, ma bensì una calciatrice e ha sfiorato il debutto nel professionismo del calcio femminile spagnolo. Una storia davvero rara. In questa UCI Track Champions League abbiamo avuto la possibilità di conoscere anche dei pistard meno 'famosi'. Un po' perché sono giovani, un po' perché meno vincenti. Nella categoria Endurance femminile , però, abbiamo fatto la conoscenza di. A livello internazionale deve ancora fare il salto di qualità ma, a "casa sua", conta già un titolo nazionale nell'inseguimento a squadre, 5 titoli nazionali nella Madison (4 con Tania Calvo) e due titoli nazionali nell'Omnium. È impegnata anche nel ciclismo su strada, insomma, una giovane che cerca di maturare e ritagliarsi il suo spazio nel mondo del ciclismo su pista e su strada. Ma perché la citazione? Beh ha un “segno particolare”! Fino a 5 anni fa non era una ciclista, ma bensì unae ha sfiorato il debutto nel professionismo del calcio femminile spagnolo.

"Il calcio non mi piaceva così tanto"

Eukene Larrarte, professione ciclista. Oggi che ha 23 anni perché, fino ai 18, la Larrarte era un portiere di calcio. Eh sì, si è fatta tutta la trafila delle squadre giovanili del CF Tolosa, squadra di un comune di Gipuzkoa nei Paesi Baschi. Arrivata ai 18 anni, era il pronto il suo passaggio in prima squadra che, all'epoca, militava in quarta divisione del calcio spagnolo, ma prima di questo 'ingaggio', la Larrarte si tirò indietro. E perché?

Non mi piaceva più così tanto il calcio... [Eukene Larrarte a Eurosport]

Ma perché poi il ciclismo? Sai la grande tradizione basca. Ma non fu proprio così.

Il mio passaggio da portiere, di calcio, a ciclista non è stato premeditato. I miei genitori? Sì, mio padre va in bicicletta, ma per divertimento, per fare una passeggiata. Non vengo da una 'famiglia' di ciclisti come se ne vedono tanti dalle mie parti. Ho iniziato a pedalare anch'io per divertimento, facendolo alla domenica, poi sono entrata a far parte della squadra della mia città. Eccomi qua

Eukene Larrarte Credit Foto Eurosport

Ed eccola sfrecciare sulle piste dell'UCI Track Champions League. E con che potenza. Deve ancora migliorare, ma occhio alla sua presenza nella Corsa ad Eliminazione. Ha fatto 9a al Mondiale, 5a agli Europei e 3a nella Sei giorni di Hong Kong. Sta crescendo e ce la ritroveremo, sicuramente, impegnata nella Madison. Occhio però alla dimestichezza nel sapere usare la bici: proprio all'ultimo Mondiale di Roubaix si è resa protagonista di una violenta caduta con la sua compagna durante l'Americama. Un brutto tonfo con Ziortza Isasi Cristobal. Insomma, deve imparare ancora qualche trucco del mestiere.

Non ho l'esperienza delle ragazze della mia età, ma mi piace quello che faccio come se fossi una bambina

Eukene Larrarte e Ziortza Isasi Cristobal finiscono a terra durante la prova della Madison (Lancio all'Americana) - Mondiali 2021 Roubaix di ciclismo su pista Credit Foto Imago

...Un caso alla Evenepoel

Non vi ricorda qualcosa questa storia? Beh non è la prima volta che un ciclista arriva da un percorso sportivo totalmente diverso dal mondo delle due ruote. Il caso più lampante degli ultimi anni è quello di Primoz Roglic, il capitano della Jumbo Visma e unico vero rivale di Tadej Pogacar. Lo sloveno ha vinto in carriera 3 edizioni della Vuelta, una Tirreno-Adriatico, una Liegi-Bastogne-Liegi, 15 tappe nei Grandi Giri e la medaglia d'oro olimpica nella cronometro a Tokyo, oltre a contare un podio al Tour e uno al Giro. Ma prima di mettersi sulle due ruote era un saltatore di sci, sport molto in voga in Slovenia.

Da saltatore aveva conquistato il Mondiale juniores con il quartetto e aveva intrapreso quella carriera fino ad un terribile infortunio. Nel 2013, a 24 anni, ha deciso di diventare ciclista... Sempre nel mondo del ciclismo è sbarcato anche Anton Palzer, anche lui arrivato dal mondo degli sport invernali. Il tedesco gareggiava nello sci alpinismo, conquistando anche un argento mondiale nella Vertical Race. Fino a passare al ciclismo nell'aprile 2021 con un contratto con la Bora Hansgrohe.

Remco Evenepoel in contrasto con Raoul Bellanova - Italia-Belgio U15 - Amichevole a Catanzaro nel 2015 Credit Foto Getty Images

Ma nel calcio? Quella della Larrarte non è una vera novità: abbiamo già avuto qualche ciclista arrivato dal calcio. Remco Evenepoel, infatti, è un giovane ciclista arrivato relativamente tardi nel mondo delle due ruote. Non che non avesse mai toccato una bicicletta, tra l'altro è figlio d'arte perché suo padre Patrick correva negli anni '90 con la Collstrop, ma fino ai 17 anni era un calciatore e ad alto livello. Ha militato nelle giovanili dell'Anderlecht e del PSV, oltre che essere stato capitano della Nazionale U15 e U16 del Belgio. Diciamo che, da questo punto di vista, Eukene è in buona compagnia.

Remco Evenepoel in contrasto con Davide Merola - Italia-Belgio U15 - Amichevole a Catanzaro nel 2015 Credit Foto Getty Images

Van Riessen: c'è chi fa due sport diversi contemporaneamente

Passare da un sport all'altro - abbiamo visto - è quasi diventato comune per chi si sposta nel ciclismo. Ma c'è chi, addirittura, mentre affrontava una carriera di ciclista su pista, cercava successo anche in un altro sport. L'olandese Laurine van Riessen, vista proprio in questa UCI Track Champions League nella Velocità, fino a qualche anno fa faceva uno sport in inverno e uno sport in estate. Tra i tanti risultati, è argento iridato nella Team Sprint dei Mondiali 2018 e bronzo iridato nella Team Sprint agli Europei 2015, e ha partecipato anche alle Olimpiadi del 2016 piazzandosi 5a nella Team Sprint a Rio. Non solo, negli stessi anni gareggiava anche nello speed skating, una delle discipline del pattinaggio.

Laurine van Riessen durante la prova dei 1000 metri di speed skating - Olimpiadi invernali 2010 Vancouver Credit Foto Imago

Beh qui ha conquistato addirittura una medaglia olimpica, con il bronzo nei 1000 metri a Vancouver 2010 alle spalle di Christine Nesbitt e Annette Gerritsen. Ad un certo punto il “doppio lavoro” ha cominciato a dare le prime noie, ma la van Riessen ha continuato a gareggiare fino al 2018, mostrando - quindi - un'attitudine in due mondi completamente diversi.

Laurine van Riessen sul podio con la medaglia di bronzo dopo il 3° posto nella 1000 metri di speed skating alle spalle di Christine Nesbitt e Annette Gerritsen - Olimpiadi invernali 2010 Vancouver Credit Foto Imago

