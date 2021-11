Questa sera comincerà la prima edizione dell'UCI Track Champions League che vedrà, finalmente, la sua prima tappa dal velodromo di Maiorca. Alla vigilia è stato svelato l'ordine e gli orari delle diverse prove. Dopo la cerimonia d'apertura, alle 19:00 scatteranno le gare e avremo subito il 1° turno della Sprint maschile con i vari Hoogland, Lavreysen e Paul a sfidarsi. Poi toccherà ache ci proverà nel Keirin femminile, non proprio la sua disciplina, ma l'atleta cremasca non vede l'ora di affrontare questo nuovo format.

L'avventura di Silvia Zanardi comincerà alle 19:38 con lo Scratch femminile, mentre Michele Scartezzini affronterà lo Scratch maschile a partire dalle 20:05.

18:55-19:03 Cerimonia d'apertura;

19:03-19:21 1° turno Sprint maschile;

19:21-19:36 1° turno Keirin femminile - Miriam Vece;

19:38-19:52 Scratch femminile - Silvia Zanardi;

19:52-19:58 Semifinali Sprint maschile;

19:58-20:03 Finale Keirin femminile - Miriam Vece (se qualificata);

20:05-20:13 Scratch maschile - Michele Scartezzini;

20:13-20:17 Finale Sprint maschile;

20:17-20:34 1° turno Sprint femminile - Miriam Vece;

20:36-20:44 Corsa ad eliminazione femminile - Silvia Zanardi;

20:44-20:59 1° turno Keirin maschile;

20:59-21:04 Semifinali Sprint femminile - Miriam Vece (se qualificata);

21:05-21:18 Corsa ad eliminazione maschile - Michele Scartezzini;

21:18-21:24 Finale Keirin maschile;

21:24-21:28 Finale Sprint femminile - Miriam Vece (se qualificata);

21:28-21:38 Cerimonia di chiusura;

Ricordiamo che ogni atleta affronterà almeno due prove. Miriam Vece, nella categoria Velocità, si metterà alla prova nella Sprint e nel Keirin. Scartezzini e Zanardi, inseriti nella categoria Endurance, faranno invece Scratch e Corsa ad eliminazione.

Tutte le prove di Track Champions League di ciclismo su pista saranno trasmesse in diretta in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e su Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Potrete seguire le gare anche in diretta su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN). Tutte le prove saranno poi disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.