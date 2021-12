Anche questa volta si comincerà con le gare di velocità. Prima le donne con la Sprint, poi toccherà agli uomini con il Keirin. Alle 19.30 debutterà la nostra Miriam Vece nel 1° turno della Sprint. Poi tutte le altre gare, con Michele Scartezzini che partirà invece a caccia di punti nello Scratch così come Silvia Zanardi subito dopo.

dalle 19:00 Cerimonia d'apertura;

dalle 19:30 Evento 1 - 1° turno Sprint femminile - Miriam Vece;

Evento 2 - 1° turno Keirin maschile;

Evento 3 - Scratch maschile - Michele Scartezzini;

Evento 4 - Semifinali Sprint femminile - Miriam Vece (se qualificata);

Evento 5 - Finale Keirin maschile;

Evento 6 - Scratch femminile - Silvia Zanardi;

Evento 7 - Finale Sprint femminile - Miriam Vece (se qualificata);

Evento 8 - 1° turno Sprint maschile;

Evento 9 - Corsa ad eliminazione maschile - Michele Scartezzini;

Evento 10 - 1° turno Keirin femminile - Miriam Vece;

Evento 11 - Semifinali Sprint maschili;

Evento 12 - Corsa ad eliminazione femminile - Silvia Zanardi;

Evento 13 - Finale Keirin femminile - Miriam Vece (se qualificata);

Evento 14 - Finale Sprint maschile.

