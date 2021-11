Ciclismo su Pista

Ciclismo su pista, UCI Track Champions League - È derby tedesco nella Sprint: rivivi la vittoria della Hinze

UCI TRACK CHAMPIONS LEAGUE - Come ai Mondiali di Roubaix, anche in questa prima tappa di Maiorca ad arrivare in finale nella Sprint femminile sono Emma Hinze e Lea Sophie Friedrich. E a vincere è sempre la più veloce delle due, Emma Hinze che si prende così anche la prima maglia di leader della classifica di Velocità.

00:04:13, 14 minuti fa