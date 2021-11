Ciclismo su Pista

Ciclismo su pista, UCI Track Champions League - Hinze, Lavreysen, Archibald e Strong: i 4 leader della 1a tappa

UCI TRACK CHAMPIONS LEAGUE - I primi leader delle classifiche sono questi. Velocità: Emma Hinze per le donne e Harrie Lavreysen per gli uomini; Endurance: Katie Archibald per le donne e Corbin Strong per gli uomini.

00:01:53, un' ora fa