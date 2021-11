Emma Hinze e Harrie Lavreysen. Un po' i soliti nomi da queste parti, considerando che sono anche i due Friedrich e Hoogland un po' sulle gambe. Nel Keirin femminile a trionfare è stata la Mitchell che è tornata al successo dopo l'oro olimpico a Tokyo. La prima tappa dell' UCI Track Champions League è andata in archivio e nella categoria Velocità i primi leader delle rispettive classifiche sono. Un po' i soliti nomi da queste parti, considerando che sono anche i due campioni del mondo in carica della Sprint. Sono venuti meno gli altri, i campioni del Keirin con laun po' sulle gambe. Nel Keirin femminile a trionfare è stata lache è tornata al successo dopo l'oro olimpico a Tokyo.

Kelsey MITCHELL (Keirin)

Volevo cominciare la gara nelle prime posizioni dopo l'uscita del Derny, ma non ci sono riuscita. A quel punto ho deciso di rimanere in fondo per risparmiare un po' di energia, ma non dovevo esagerare per non essere staccata all'ultimo giro. Poi ho dato tutto quello che avevo come se dovessi andare a prendere la medaglia d'oro. Sono felice per la mia vittoria, è davvero fantastico essere la prima vincitrice del Keirin femminile. Spero che questo successo e questi punti mi diano lo slancio giusto per il resto della competizione

Emma HINZE (Sprint)

C'è stata una grande atmosfera. Corsa veloci, senza pausa, molto intense. È fantastico per me essere al comando dopo la prima giornata, sono davvero orgogliosa di essere la prima leader. La corsa è stata dura, ma più dura di quanto pensassi all'inizio perché è tutto molto veloce. E si arriva alla manche successiva solo se vince o, al massimo, fai seconda. Non hai mai pause. È davvero difficile recuperare tra una gara e l'altra

Harrie LAVREYSEN (Sprint)

È stato molto bello. È stata una novità gli sprint con tre corridori, ma è stato piacevole. Ma devo dire che ero molto nervoso prima delle gare, vista la novità. Dal punto di vista tattico è tutto molto diverso, poi grande finale contro Iakovlev. Come è andata? Credo che non mi abbia visto quando sceso in corsia e quando lo fai a quella velocità diventa difficile recuperare se non te ne accorgi. È stato grande essere leader in questa prima tappa, ma spero di vincere tante altre volte

