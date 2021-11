Ciclismo su Pista

Ciclismo su pista, UCI Track Champions League - Hoogland a 82 km/h e spallata tra Paul e Derache: rivivi la folle volata

UCI TRACK CHAMPIONS LEAGUE - In pista non si rallenta mai: Nicholas Paul e Tom Derache ne danno un saggio, con il serio rischio di finire a terra mentre si va a 82 km/h. La massima velocità toccata in questa tappa in Lituania, nella batteria vinta poi da Jeffrey Hoogland.

00:01:12, un' ora fa